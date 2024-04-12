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Приближается время проведения акции «Месяц без пираток»

Автор: БК

12 апреля 2024

Сроки проведения предлагаемой АВК инициативы – с 18 апреля по 12 мая

2 апреля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков призвал всех представителей кинопоказа принять участие в специальной акции и отказаться от демонстрации в кинотеатрах фильмов, не имеющих официального правообладателя на территории РФ. Акция должна продлиться чуть больше трех недель и пройти с 18 апреля по 12 мая.

Ожидается, что инициатива позволит поддержать российские фильмы. В числе отечественных проектов, запланированных к выходу на экраны с 18 апреля по 12 мая – фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, военная драма БЛИНДАЖ, комедии НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ, ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? и КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ, мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ?, приключенческая лента СУВОРОВЕЦ 1944, приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС и военная драма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ.

К числу крупных участников рынка, поддержавших предложенную инициативу, присоединились компании «Централ Партнершип» и «Атмосфера кино». К примеру, представители кинотеатров получили официальное уведомление о том, что ключи на проекты «Атмосферы» в этот период будут выдаваться только тем кинотеатрам, которые не станут показывать неофициальный контент. Ближайшими релизами компании «Атмосфера кино» являются уже вышедший фильм-катастрофа ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ Алекса Гарленда, хоррор ПАУТИНА СТРАХА, комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ. У компании «Централ Партнершип» на этот период намечен выход фильмов уже упомянутых СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, а также релиз зарубежного хоррора ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ.

В число высокобюджетных заокеанских фильмов, премьера которых в мировом прокате совпала со временем проведения акции, вошли комедийный экшн КАСКАДЕРЫ, новая часть фантастической франшизы ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО, а также новый приключенческий боевик Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, которому незадолго до выхода в официальный российский прокат Министерством культуры было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Последний фактор существенно скажется на выручке кинотеатров, поскольку теперь сетка релизов, тем более при условии отсутствия пиратского контента, выглядит значительно менее укомплектованной. 

В то же время уже сейчас в кинотеатрах, которые практикуют предсеансовое обслуживание, можно встретить показы фантастических фильмов ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС, ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ, а также мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4. За период с 7 марта по 7 апреля они принесли площадкам как минимум 432 млн рублей. 

Самым известным случаем, когда российские демонстраторы консолидировано отказывались от предсеансового обслуживания, был чуть больше года назад, на период предыдущей «новогодней битвы». Тогда часть кинотеатров не показывала голливудский блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Как раз в тот момент на больших экранах появился семейный фильм ЧЕБУРАШКА, впоследствии ставший самым кассовым проектом российского проката. В то же время совокупный бокс-офис теневого проката фильма Джеймса Кэмерона оценивается экспертами в сумму, превышающую 2 млрд рублей.

Весной 2023 года, в период старта в прокате ВЫЗОВА, кинотеатры также избегали пиратских релизов. Фантастика СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 начала неофициальную работу в начале мая и освоила к середине месяца 116 млн рублей.  

Фото: Freepik

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