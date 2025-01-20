Три российских фильма получили награды на кинофестивале в Дакке
В смотре приняли участие 220 картин из 75 стран
На днях в столице Бангладеш завершился 23-й международный кинофорум, где были представлены свыше 20 российских картин.
Фантастическая драма Ивана Соснина ПРИШЕЛЕЦ была удостоена главного приза в секции духовного кино. Лучшим детским фильмом на фестивале, в свою очередь, назвали якутскую драму ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского.
Короткометражный фильм «Такой именно день» Клавдии Коршуновой отметили специальным призом жюри в категории работ женщин-режиссеров.
В 2024 году на Международном кинофестивале в Дакке было представлено 220 фильмов из 75 стран. Отдельный блок показов был посвящен творчеству Алексея Федорченко – в ретроспективу постановщика пошли шесть его картин.
Награда за лучший фильм смотра досталась узбекской ленте ВОСКРЕСЕНЬЕ («Якшанба») Шокира Холикова.
Фото: кадр из фильма ПРИШЕЛЕЦ