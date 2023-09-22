Предварительная касса четверга: лучшим релизом стал боевик «Неудержимые 4»

Отечественная комедия «Я Богиня» также в тройке лидеров

Согласно предварительным данным, в четверг таблицу лучших релизов возглавила главная новинка уикенда. Американский боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (GF) в первый день проката записал на свой счет 12 млн рублей, что по итогу уикенда должно будет вылиться в 60-70 млн рублей.



Российская комедия Я БОГИНЯ (CP) начала свой прокат с третьей строчки чарта. Режиссерская работа Ольги Дибцевой оприходовала около 3,8 млн рублей, что за четыре дня проката может дать 25-30 млн рублей.



Также в десятку лучших попала отечественная драма ЧУЖАЯ (NMG). Новинка не сумела оправдать надежд кинотеатров, заработав менее 0,9 млн рублей. С таким стартом, скорее всего, к вечеру воскресенья в её активе окажется порядка 6-8 млн рублей.