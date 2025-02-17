Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат

«Манюня: День рождения Ба» показала лучший старт франшизы

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP). Проект записал на свой счет около 410 млн рублей, что позволило ему занять лидерство чарта с большим отрывом от конкурентов. Однако, учитывая внушительные предпродажи проекта, можно сказать, что тот, скорее, прошел по нижней планке ожиданий.



Серебро недели отошло семейному проекту МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK). Новинка заработала примерно 145 млн рублей, что является лучшим результатом в истории франшизы.



Пятая строчка чарта досталась триллеру АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK), который сумел пополнить свою копилку на 22 млн рублей по итогу уикенда.



Седьмое и восьмое место таблицы заняли отечественные релизы ПО ЛЮБВИ (NKI) и ON И ОНА (CRP), освоившие за четыре дня проката 17 и 15 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА