RUTUBE запускает собственный телеканал

Основу сетки составит блогерский контент

Видеохостинг RUTUBE выходит на телевизионный рынок – по сообщению «Ведомостей», платформа готовится запустить собственный канал.

Отмечается, что в ноябре его юрлицо – ООО «Руформ» получило лицензию Роскомнадзора на вещание RUTUBE TV. В качестве даты старта вещания телеканала в реестре указано 1 декабря.

Представители сервиса подтвердили планы по запуску телеканала и заявили, что бета-версия его вещания уже доступна на самом видеохостинге.

Основу сетки составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы – Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои» и другие. В качестве целевой аудитории RUTUBE TV называются зрители в возрасте 25–33 лет.

Сообщается, что сейчас RUTUBE ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты. Размещение рекламы на канале при этом пока не планируется.