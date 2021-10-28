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Sony ожидает получить к концу года рекордную прибыль в $8,8 млрд

Автор: Никита Никитин

28 октября 2021

Третий квартал 2021-го оказался для компании довольно успешным

Корпорация Sony опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала текущего года, сообщает Deadline. За период с июля по сентябрь операционная прибыль подразделения Sony Pictures Entertainment составила $288 млн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время общая выручка подразделения выросла на 35% до $2,37 млрд.

Совокупный операционный доход гиганта электроники и развлечений достиг $2,8 млрд, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом чистая прибыль сократилась на 54%.

Глобальные поступления по всем сегментам продаж выросли на 13% до $21 млрд. Полученный результат усилил и без того оптимистичный настрой компании при прогнозировании операционной прибыли по итогам 2021 года. Теперь корпорация ожидает получить рекордные $8,8 млрд к концу текущего года.

Подразделение по производству контента также увеличило свой прогноз – ожидается, что продажи достигнут $10,4 млрд к концу года, что позволит получить прибыль в размере $950 млн. За отчетный период произошел заметный скачок продаж телевизионной продукции – с $480 млн в аналогичном квартале прошлого года до $790 млн в этом году. Рост обеспечен удачным приобретением сервиса Crunchyroll, увеличением доходов от рекламы в Индии, ростом доходов от лицензирования на телевидении и доходами от кинотеатров.

В то же время на текущих поступлениях продолжают сказываться ограничения, возникшие в традиционном кинопрокате еще в прошлом году. Главные кинотеатральные релизы Sony в прошедшем квартале – хоррор-сиквелы КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ и НЕ ДЫШИ 2. Эти и другие проекты собрали с мировом прокате сравнительно скромные $105 млн. Начавшийся квартал обещает пройти гораздо лучше – как раз за этот период в отчетность попадут сборы уже собрашего по всему миру более $350 млн ВЕНОМА 2, а также касса потенциальных хитов ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ и ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ.

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