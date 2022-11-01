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Прибыль Sony Pictures по итогам третьего квартала 2022 года составила $202 млн

Автор: Никита Никитин

1 ноября 2022

Компания опубликовала новый финансовый отчет

Корпорация Sony опубликовала финансовый отчет по итогам третьего квартала 2022 года, сообщает Deadline. Операционная прибыль Sony Pictures Entertainment в период с июля по сентябрь составила $202 млн. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-13% в пересчете на иены). Согласно отчету, на прибыль в прошедшем квартале повлияло отсутствие заметных фильмов, выпущенных на стриминг-сервисах, а также рост расходов на поддержку кинотеатральных релизов. 

Совокупные поступления Sony Pictures Entertainment выросли и достигли $2,44 млрд или 337,5 млрд иен. В пересчете на доллар увеличение составляет 3%, в то время как в пересчете на иену оно равно 29%. На данные показатели сильно повлияли колебания обменного курса на фоне сильного доллара и слабой иены.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда также наблюдался рост общих доходов, в этот раз у Sony вышли в кинотеатрах более крупные проекты. Речь о триллере ТАМ, ГДЕ РАКИ ПОЮТ, собравшем в мировом прокате $132 млн, комедийном боевике БЫСТРЕЕ ПУЛИ с Брэдом Питтом в главной роли с общемировыми сборами $233 млн, и исторической драме THE WOMAN KING, получившей также признание критиков при сборах в $44 млн. Свой вклад в общие доходы от кинопроката внес и аниме-проект DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, заработавший в августе в североамериканских кинотеатрах $38,1 млн. Данный релиз появился в пакете компании благодаря приобретению аниме-плаформы Crunchyroll в 2021 году.

Согласно отчету, руководство корпорации Sony подняло ожидания на прибыль Sony Pictures Entertainment по итогам года до $778 млн. Главный фактор, оказывающий влияние на рост прогнозов, это слабость японской валюты.

Совокупные доходы корпорации в третьем квартале 2022-го составили $18,6 млрд, что соответствует самым позитивным прогнозам аналитиков. Операционная прибыль технологического гиганта составила $2,33 млрд, рост за квартал равен 8%. В то же время за рассматриваемый период наблюдалось сокращение продаж видеоигр и прочих сетевых сервисов. Операционная прибыль по данному направлению снизилась на 49%, до $284,5 млн. В данном случае сказался рост расходов на разработку программного обеспечения, а также затраты, связанные с крупными приобретениями, включая покупку одной из ведущих компаний по разработке видеоигр Bungie, негативное влияние валютных курсов и прочие факторы. За отчетный период компанией Sony Interactive Entertainment было продано 3,3 млн единиц флагманской консоли PlayStation 5, что близко показателям аналогичного периода 2021 года. В то же время количество подписчиков PlayStation Plus на конец квартала составило 45,4 млн человек, что немного меньше, чем наблюдалось в предыдущем квартале.

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