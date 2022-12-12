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Совет Федерации предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и кредитов

Автор: БК

12 декабря 2022

Инициатива была выработана на встрече с представителями Минкультуры

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике выступил с предложением дать российским кинотеатрам отсрочку по уплате арендной платы, коммунальных платежей, а также кредитов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на письмо помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

«Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», – говорится в документе, подписанном главой комитета Совфеда Андреем Кутеповым. В понедельник письмо будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Представители Министерства культуры на совещании с сенаторами заявили, что ведомство ждет согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса. В то же время, как отмечают в комитете, это «невозможно в принципе». «При этом ни в одном другом сегменте министерства и ведомства, которые в условиях санкционного давления оперативно реагируют на экономические вызовы, не спрашивают единогласного мнения всех участников отрасли, и принимают меры поддержки исходя из расчета экономических последствий», – уточняется в письме.

По данным сенаторов, из-за ухода голливудских студий с российского рынка отрасль кинопоказа уже понесла убыток на 4,5 млрд рублей. Уровень падения сборов российских кинотеатров достиг 56–70%. В комитете отдают себе отчет, что при таком уровне падения доходов кинотеатры не могут выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию.

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