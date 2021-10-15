Мероприятие должно было пройти с 11 по 13 ноября

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен. Мероприятие было решено не проводить из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, вызванной пандемией коронавируса. Об отмене мероприятия сообщили в Министерстве культуры РФ.

«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – сообщила через пресс-службу министр культуры РФ Ольга Любимова.

Форум должен был пройти с 11 по 13 ноября. В этому году он должен был быть посвящен теме культурных кодов новой реальности. Предполагалось, что в рамках форума в третий раз пройдет коллоквиум Международной федерации кинопрессы, посвященный российскому кинематографу. Для участия в нем в Санкт-Петербург должны были приехать кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, а также отборщики важнейших мировых кинофестивалей.

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