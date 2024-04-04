Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start

Четвертый сезон «Сестер» и много турецких новинок

Главная апрельская новинка, которая уже дебютировала в онлайн-кинотеатре Start – третий сезон комедии «Сестры». По сюжету, главным героиням в исполнении Ангелины Стречиной, Анны Котовой и Лины Миримской придется оставить позади свои любовные треугольники и предстоит отправиться в путешествие на старой «копейке».

Кроме того, зрителей стриминга ждет комедия ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА, новые серии «Зимородка», «Клюквенного щербета» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Сестры», 3-й сезон (комедия, реж. Илья Силаев)

В продолжении проекта Ира, Маша и Оля отправятся в путешествие на старой копейке. Без приключений, конечно, не обойдется: в пути Оля поймает звездную болезнь из-за новых и очень неожиданных отношений, Ира провернет аферу с помощью женских чар, а Маша станет настоящей преступницей.

С 5 апреля:

ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (комедия, реж. Олжас Нурбай, Василий Куценко)

Данила и Олеся женаты 10 лет, и, кажется, их брак себя исчерпал. Устав от непонимания и проблем, супруги тайно регистрируются в приложении для знакомств, пряча настоящие имена и лица под аватарами. Идеальные версии героев оказываются в симуляции, где возможно все. Даже пережить головокружительный роман друг с другом, не догадываясь об этом.

С 19 апреля:

МАГНУМ 578 (боевик, реж. Дунг Луонг Динь)

Дальнобойщик и отец-одиночка души не чает в маленькой дочери и берет её с собой в рейсы, но однажды девочку похищает неизвестный и совершат над ней непотребные действия. Пытаясь наказать отморозка, разъяренный отец выясняет, что за тем стоит влиятельная преступная группировка.

«Беспринципные», 4-й сезон (комедия, реж. Роман Прыгунов)

новые серии – 4, 11, 18, 25 апреля

В новом сезоне сериала по мотивам рассказов Александра Цыпкина о жителях Патриарших прудов появятся как любимые герои, так и новые резиденты элитного района. У Славика в жизни сплошная турбулентность: развод с Людой, новая любовь, но старые слабости. Генерал Хадяков переживает вторую молодость, пока Валя строит карьеру певицы вместе с хитрым продюсером. Паша и Юля продолжают искать лёгкие деньги, а Рома и Вера — воспитывать ребёнка и друг друга в момент, когда в их жизни появляется иностранец Стефан. Тем временем из деревни на Патрики перебираются Алёнка и её родители, которым столичная жизнь тоже оказывается очень по вкусу.

«Чужие секреты» (детективная драма, реж. Эдже Эрдек Кочолу)

новые серии – 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 апреля

Главные героини проекта – женщины, которых обычно не замечают. Они занимаются уборкой, стиркой, глажкой и готовкой в богатых домах Стамбула, невольно становясь свидетельницами самых неприглядных тайн своих работодателей. Им известно, кто кому изменяет, кто — врет своим близким, кто — играет на публику, скрывая истинное лицо. Когда женщины узнают о том, что горничная Мерьем — совсем еще юная девушка, у которой было много планов и амбиций — покончила с собой, прыгнув с крыши особняка, они начинают сомневаться: было ли это самоубийством? Вместе с журналистом Кахраманом подруги под предводительством самой взрослой из них, Сонгюль, начинают собственное расследование.

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 7, 14, 21, 28 апреля

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Артист с большой дороги» (комедия, реж. Дмитрий Грибанов)

новая серия – 9 апреля, фильм о фильме – 16 апреля

Отбыв свой третий срок, талантливый аферист по кличке Артист наконец выходит из тюрьмы и решает оставить криминал в прошлом. Осталось только забрать награбленное за годы. Тайник находится в доме, где теперь живет семья сына. Путь к желанным трофеям лишь один: придется применить все таланты и сыграть няню собственных внуков.

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии – 10, 17, 24 апреля

Студентка Доа и Фатих, работающий в компании отца, мечтают пожениться. И незапланированная беременность девушки – лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха – консервативные люди, для которых традиции – все. Чтобы быть вместе, влюбленным придется помирить находящиеся на разных полюсах семьи.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых сериал «Теория больших денег», турецкая драма «Йешильчам» и фильмы о создании комедии КОНЕЦ СЛАВЫ и детектива «Престиж».

Фото: кадр со съемок сериала «Сестры»