Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start

«Лихие», «Чайка», «Собиратель дущ»

Одной из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Start в октябре, станет криминальная сага «Лихие». В сериале Юрия Быкова отец и сын становятся главными киллерами на Дальнем Востоке – чтобы выжить, им придется играть по особым правилам.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут нашумевший хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, лирическое драмеди ЧАЙКА, короткометражный фильм «Мама» от продюсера Иды Галич и многое другое.

Уже на сервисе:

ЗАТЕРЯННЫЕ (триллер, реж. Роман Каримов)

Четверо коллег поехали в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: герои оказываются без денег и связи в таинственном маленьком городке. Между ними и возвращением домой возникает все больше препятствий. Что же их сдерживает: неудачное стечение обстоятельств или сам город?

«Мама» (мелодрама, реж. Виталий Дудка)

История Наташи, которая мечтает стать олимпийской чемпионкой по бегу. Девушка уверенно идет к своей цели, но незапланированная беременность ставит ее перед мучительным выбором: профессиональная карьера или материнство.

С 8 октября:

СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (хоррор, реж. Осгуд Перкинс)

По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона, а остальные остаются на свободе. Агент Ли Харкер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Собиратель душ. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых по непонятными причинам убивали друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

С 15 октября:

ЧАЙКА (драмеди, реж. Полина Лазарева)

Между двумя девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста образуется любовный треугольник. Все они страстно жаждут любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях, они не замечают, во что превращается их реальная жизнь.

Скоро:

«Лихие» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

История о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Действие разворачивается в трех временах — начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

«Спуки волк» (анимационный)

В необычном городе Фантавилле каждый день случаются самые невероятные происшествия: пропадает концовка любимой книжки, исчезают слова из радиопередачи или воры воды высушивают море до дна. Но жители могут спать спокойно, ведь их сосед — Спуки, непоседливый и любопытный волк-детектив. Вместе со своими друзьями — девочкой Черри и тремя поросятами — он разоблачает злодеев, разгадывает загадки и восстанавливает гармонию и справедливость в этом волшебном месте. Готовы к невероятным приключениям и захватывающим тайнам?

Фото: кадр из сериала «Лихие»