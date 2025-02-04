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Часть команды онлайн-кинотеатра «Иви» перешла в студию Team Films

Автор: БК

4 февраля 2025

Помимо этого, с компанией совместные проекты разрабатывает продюсер Вадим Соколовский

В студии Теймура Джафарова серьезное пополнение – продюсер сериалов «Золотое дно», «Райцентр», «13 клиническая» Инна Оркина-Сексте, а также бывшие директора по производству онлайн-кинотеатра «Иви» Анастасия Дюкарева и Василий Балашов перешли на работу в Team Films.

Помимо этого, со студией совместные проекты разрабатывает продюсер Вадим Соколовский, который в марте 2024 года покинул должность генерального директора «Амедиа Продакшн». До этого медиаменеджер работал директором департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви».

В числе проектов Team Films, которые сейчас находятся в разработке – сериалы «Трудно быть богом», «Тоннель», второй сезон «Золотого дна» и многое другое.

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