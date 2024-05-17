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Главе «Телеспорта» может грозить до десяти лет лишения свободы

Автор: Илья Кувшинов

17 мая 2024

15 мая Петру Макаренко было выдвинуто обвинение сразу по двум статьям УК

Главе и основному владельцу компании АО «Телеспорт Груп» Петру Макаренко официально предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Напомним, что в начале апреля Макаренко был отправлен под домашний арест – тогда сообщалось, что медиаменеджер проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с трансляцией спортивных мероприятий. Позже выяснилось, что в правоохранительные органы обратился «Сбер» – пресс-служба банка подтвердила, что дело было возбуждено по обвинению в невозврате кредита на сумму 5,7 млрд рублей. 

Анализ сделок Макаренко за период с 2020 по 2023 год якобы выявил, что часть из них была направлена на личное обогащение главы «Телеспорта». Сумма таких сделок могла составить 2,3 млрд руб.

Обвинение, по информации источника РБК, было выдвинуто 15 мая по двум статьям – ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (наказание по ней предусматривает в том числе лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб) и ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», повлекшее тяжкие последствия (предусматривает штраф до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также – лишение свободы на срок до десяти лет).

«Телеспорт Груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 годов, чемпионат мира по футболу 2026 года, кубки УЕФА и другие крупные спортивные события. 

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