«СберИнтертеймент» отсудил у «Телеспорта» 109,9 млн рублей долга

Иск был подан в феврале

Компания «СберИнтертеймент», управляющая развлекательными активами «Сбера», отсудила у оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» 109,9 млн рублей долга по займу. Об этом сообщает РБК.

Иск был подан подал в феврале – изначально сумма требований компании составляла 102,8 млн руб. Представители «СберИнтертеймент» утверждали, что связаны они с займом, который ответчик не вернул. В суде сторона истца дважды ходатайствовала об увеличении заявленных требований после пересчета – оба ходатайства, в итоге, были удовлетворены.

«Сбер» и «Телеспорт» планировали масштабное сотрудничество – в 2021 году «СберИнтертеймент» совместно с Национальной медиа группой (НМГ) создали еще одну компанию «Телеспорт Груп», но с организационной формой ООО. Сотрудничество предполагало покупку прав на спортивные трансляции именно через это юрлицо, который должен был управлять Петр Макаренко и его команда. Однако о фактической деятельности ООО «Телеспорт Груп» ничего не известно –НМГ вышла из проекта в прошлом году из-за потери интереса на фоне санкций.

Напомним, что основной владелец АО «Телеспорт Груп» Петр Макаренко находится под домашним арестом с апреля по делу о крупном мошенничестве. Также на прошлой неделе один из акционеров обвинил его в злоупотреблении полномочиями и заявил, что Макаренко мог потратить на личные нужды порядка 2,3 млрд рублей.