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Генеральному директору «Телеспорт» грозит новое уголовное дело

Автор: Илья Кувшинов

7 мая 2024

Петра Макаренко обвиняют в злоупотреблении полномочиями и растрате 2,3 млрд рублей на личные нужны

Еще одно уголовное дело может быть заведено против генерального директора «Телеспорт Груп» Петра Макаренко – один из акционеров обвинил его в злоупотреблении полномочиями и заявил, что тот мог потратить на личные нужды порядка 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ранее против Макаренко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве – по заявлению представителей Сбербанка гендиректора обвинили в невозврате кредита на сумму 5,7 млрд рублей. Инсайдеры в банковских кругах тем временем отмечают, что общая сумма его задолженности перед всеми кредиторами, достигает 20 млрд.

В материалах уголовного дела также подчеркивается, что глава «Телеспорта» имеет «обширные коррумпированные связи в государственных и правоохранительных органах» и при этом ему «достоверно известно» о новой доследственной проверке в его отношении о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

«Телеспорт Груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 годов, чемпионат мира по футболу 2026 года, кубки УЕФА и другие крупные спортивные события. 

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