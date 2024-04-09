Сбербанк оценил ущерб по делу гендиректора «Телеспорта» в 5,7 млрд рублей

Петр Макаренко будет находиться под домашним арестом до 4 мая

Стали известны детали уголовного дела о мошенничестве в отношении генерального директора «Телеспорт Груп» Петра Макаренко – пресс-служба Сбербанка подтвердила, что оно было возбуждено по обвинению в невозврате кредита на сумму 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сбер обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением в отношении Петра Макаренко и предпримет все усилия для погашения ущерба в размере более 5,7 млрд рублей по кредиту, ранее полученного подконтрольной Петру Макаренко компанией “Телеспорт Груп”», – говорится в официальном заявлении банка.

Напомним, что 6 апреля Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Сам гендиректор «Телеспорта» связывает дело со спорами по поводу прав на трансляции квалификационных матчей чемпионата Европы по футболу, которые возникли у него с онлайн-кинотеатром Okko.

«Телеспорт Груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 года, чемпионат мира по футболу 2026 года, кубки УЕФА и другие крупные спортивные события.