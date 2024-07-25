Генеральный директор Okko стал единственным владельцем «Телеспорта»

Ранее Сергею Шишкину принадлежал 1% компании

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин стал обладателем 100% акций оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп». Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого Шишкина. По его словам, сделка прошла по «рыночной цене», точная сумма не называется.

Ранее 99% акций компании принадлежали Петру Макаренко, который в апреле был отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. У самого Шишкина до этого был 1% акций компании.

Переход доли Макаренко стал результатом реализации подписанного ранее опциона, по которому Шишкин имел право в случае наступления определенных обстоятельств выкупить компанию. Как отмечает издание, одним из этих обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ в России матчей Чемпионата Испании по футболу (Ла Лиги).

«Действия Макаренко привели к потере АО “Телеспорт груп” ряда прав на спортивные мероприятия. Реализовав право на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером АО “Телеспорт груп”, я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России», – заявил Шишкин.

Сейчас в числе активов «Телеспорта» – права на показ в России Олимпиады в Париже 2024 года, Чемпионата Европы по футболу 2028 года, Лиги наций до 2027-го, товарищеских футбольных матчей в том числе с участием сборной России в 2024 году и ряд других трансляций.