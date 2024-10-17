Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не вышел в прокат в ОАЭ и Кувейта по политическим причинам

Релиз фильма с Себастьяном Стэном был намечен на 16 октября

Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт остались без кинотеатрального релиза байопика УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА с Себастьяном Стэном. По информации Variety, ленту о молодости Дональда Трампа, вероятнее всего, запретили по политическим причинам – в частности, из-за хорошего отношения властей государства с бывшим президентом США, который планирует переизбираться на второй срок.

Выход картины был намечен на 16 октября. Правообладатель ленты на Ближнем Востоке, компания Front Row Filmed Entertainment, подтвердила изданию, что релиз не состоялся. Информация о проекте также была удалена с сайтов кинотеатров ОАЭ, которые активно рекламировали его еще неделю назад.

По словам главы Front Row Джанлуки Чакры, УЧЕНИК был одобрен цензурой региона – для этого прокатчику пришлось вырезать из фильма нашумевшую сцену, в которой Трамп насилует свою первую жену Ивану в исполнении Марии Бакаловой. Тем не менее, он заверил, что фильм появится на экранах в Саудовской Аравии, Омане, Ираке, Иордании и Египте.

Чакра также заявил, что не получал официального уведомления о запрете картины от цензоров ОАЭ, но в настоящее время лента де-факто заблокирована. Помимо этого, он отказался высказываться на счет того, почему власти страны могли занять другую позицию в отношении УЧЕНИКА. Стоит отметить, что сам Трамп в минувшие выходные выступил с критикой в адрес ленты Али Аббаси в своих соцсетях, назвав фильм «дешевой, клеветнической и политически отвратительной топорной работой».

Релиз байопика УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА в России запланирован на 31 октября.

Фото: кадр из фильма УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА