ТНТ показал лучшую долю среди всех каналов в первой половине 2024 года
Автор: БК
4 июля 2024
Показатель канала с января по июнь составил 8,5%
Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, телеканал ТНТ стал лидером среди российских каналов по доле в первом полугодии 2024 года.
В период с 1 января по 30 июня доля канала в его целевой аудитории 14−44 лет составила 8,5% в городах с населением 100 тысяч человек и более. Ближайших конкурентов ТНТ опередил на 1,4 пункта.
Отмечается, что это стало возможно благодаря развитию сериальных линеек, изобретению новых форматов шоу и привлечению новых звезд.
Так, например, за первую половину 2024 года канал выпустил сразу восемь новых реалити-шоу, в числе которых – «Новая Фабрика звёзд», «Сокровища императора», «Титаны» и многое другое.
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