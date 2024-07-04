ТНТ показал лучшую долю среди всех каналов в первой половине 2024 года

Показатель канала с января по июнь составил 8,5%

Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, телеканал ТНТ стал лидером среди российских каналов по доле в первом полугодии 2024 года.

В период с 1 января по 30 июня доля канала в его целевой аудитории 14−44 лет составила 8,5% в городах с населением 100 тысяч человек и более. Ближайших конкурентов ТНТ опередил на 1,4 пункта.

Отмечается, что это стало возможно благодаря развитию сериальных линеек, изобретению новых форматов шоу и привлечению новых звезд.

Так, например, за первую половину 2024 года канал выпустил сразу восемь новых реалити-шоу, в числе которых – «Новая Фабрика звёзд», «Сокровища императора», «Титаны» и многое другое.