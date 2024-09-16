В августе ТНТ стал лидером в премиальном сегменте

Доля в аудитории 14-44 составила 7,9%

Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, телеканал ТНТ стал лидером среди российских каналов по доле в премиальном сегменте аудитории 14-44 лет в августе – в городах с населением больше 100 тысяч человек она составила 7,9%.

Вторую строчку в рейтинге занял телеканал СТС, а третье досталось РЕН-ТВ.

Представители ТНТ отмечают, что, в частности, это стало возможно благодаря премьере шоу «Игры без границ» – в проекте соревнуются пары из девяти стран (Россия, Китай, Иран, Белоруссия, США, Узбекистан, Бразилия, Индия, Казахстан) и проходят сложнейшие испытания в борьбе за 10 млн рублей.

Помимо этого, за три летних месяца канал выпустил сразу несколько новых реалити, шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», а также новые сезоны проектов «Музыкальная интуиция» и Stand Up.