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В августе ТНТ стал лидером в премиальном сегменте

Автор: БК

16 сентября 2024

Доля в аудитории 14-44 составила 7,9%

Согласно исследованию аналитической компании Mediascope, телеканал ТНТ стал лидером среди российских каналов по доле в премиальном сегменте аудитории 14-44 лет в августе – в городах с населением больше 100 тысяч человек она составила 7,9%.

Вторую строчку в рейтинге занял телеканал СТС, а третье досталось РЕН-ТВ.

Представители ТНТ отмечают, что, в частности, это стало возможно благодаря премьере шоу «Игры без границ» – в проекте соревнуются пары из девяти стран (Россия, Китай, Иран, Белоруссия, США, Узбекистан, Бразилия, Индия, Казахстан) и проходят сложнейшие испытания в борьбе за 10 млн рублей.

Помимо этого, за три летних месяца канал выпустил сразу несколько новых реалити, шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», а также новые сезоны проектов «Музыкальная интуиция» и Stand Up.

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