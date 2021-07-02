Сериал Александра Дулерайна «Вне себя» попал в секцию международного фестиваля Series Mania

Сюрреалистический триллер с элементами черной комедии «Вне себя» производства кинокомпании 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова вошел в престижную секцию Forum Exclusives международного фестиваля телевизионного контента Series Mania. Как отмечают в отборочном комитете, в секции будут представлены сериалы с наибольшим маркетинговым потенциалом.

Сериал «Вне себя» рассказывает историю гениального финансиста со странным диагнозом. У него провалы в памяти и его мучают фантомы погибшей жены и ее застрелившегося любовника. Чтобы вылечится и получить опеку над пятилетнем сыном, герой берется за расследование смерти женыЮ и его жизнь открывается с совершенно неожиданной стороны. Сценарий написал Андрей Золотарев (СПУТНИК, ЛЕД, «Триггер»), а пилотную серию пригласили снять генерального продюсера ТНТ Александра Дулерайна. Он же стал шоураннером проекта. Основной блок серий снял молодой режиссер Клим Козинский. В главных ролях – Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Премьера проекта запланирована на осень 2021 года на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier.

Ранее стало известно об участии оригинального сериал Start «Вампиры средней полосы» в другой конкурсной программe Series Mania – International Panorama, в которой представлено 15 проектов. Кроме сериала Start, это проект Time от BBC и Canal+, сериал Dr. Death видеосервисов Peacock и Starzplay (2020), в котором сыграл Алек Болдуин, проект Kevin Can F**k Himself от Amazon Prime Video и другие.

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Фестиваль Series Mania пройдет во французском Лилле с 30 августа по 1 сентября.

02.07.2021 Автор: Виолетта Палий