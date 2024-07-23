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Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри

Автор: БК

23 июля 2024

Смотр пройдет пройдет с 9 по 15 августа в Выборге

Стала известна программа 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Фильмом открытия смотра, как и сообщалось ранее, станет романтическая мелодрама ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского, а фильмом закрытия – семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова.

В конкурс игрового кино вошли 11 картин:

– ЛАСТОЧКА, реж. Малика Мухамеджан
– ЛЕГЕНДА ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, реж. Алексей Романов
– ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефедов
– РОВЕСНИК, реж. Федор Кудрявцев
– ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, реж. Станислав Светлов
– МОЯ ДЕВОЧКА, реж. Сергей Потапов
– ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова
– НАСТУПИТ ЛЕТО, реж. Кирилл Султанов
– ЗАТЕРЯННЫЕ В ГОРОДЕ, реж. Роман Каримов
– ПОВОДОК, реж. Юлия Колесник
– ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов

Председателем жюри конкурса игрового кино станет режиссер Владимир Котт. Вместе с ним победителей выберут актрисы Марина Александрова и Дарья Коныжева, драматург Илья Тилькин, а также продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова.

В конкурс неигрового кино попали 12 картин:

– СВОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ, реж. Олеся Епишина
– БЮРО, реж. Пабло Рохас
– КУРСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ, реж. Антон Моисеенко
– ЗДЕСЬ ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО САРЛЫКИ, реж Светлана Стасенко
– МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ, реж. Полина Прибыткова, Максим Пежемский
– НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ, реж. Владимир Головнев
– СТАЛКЕР ЛЮБИМОГО ГОРОДА, реж. Виктор Тихомиров
– ВЫБОР, реж. Александр Калашников, Михаил Тарковский
– КРЕСТ, реж. Сергей Дебижев
– СКВОРЕЧНИК, реж. Екатерина Зиновьева
– ХРАНИТЕЛЬ ФОРТА "КРАСНАЯ ГОРКА", реж. Елизавета Бернова
– ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский

Председателем жюри конкурса неигрового кино станет режиссер Алексей Федорченко. Также в него вошли режиссер Илья Желтяков и продюсер Кирилл Ашумов.

В конкурсе анимационных проектов оказалось 30 картин:

– «Отчего вода в море соленая», реж. Наталья Наумова
– «Загадочная планета», реж. Рим Шарафутдинов
– «П[р]освещение», реж. Диана Гордеева
– «Станция пупсянция – выход на нужную сторону», реж. Наташа Данилевская
– «Урод», реж. Мария Одинцова
– «Дождь-подросток», реж. Мария Савенкова
– «Кроткая», реж. Анна Смирнова
– «Свадебное платье бабушки», реж. Ксения Васильева
– «Бездна», реж. Дмитрий Некрасов
– «Поиски возлюбленной», реж. Полина Волкова
– «Не включайте свет», реж. Алексей Игнатов
– «Письмо», реж. Анастасия Пантелеева
– «Сиреневый час», реж. Юлия Лис
– «Сокровище», реж. Мария Резниченко
– «Дядектор», реж. Алина Трубачева
– «Темный лес», реж. Татьяна Петрова
– «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов
– «Зеленое», реж. Екатерина Милославская
– «Спать хочется», реж. Игорь Волошин
– «Пико-динозавр», реж. Алина Красновская
– «Сердце океана», реж. Наталья Харина, Алена Рубинштейн
– «Вернись ко мне на полку», реж. Марина Зинкевич
– «Вчера мне было 9 лет», реж. Тимофей Скисов
– «Когда выпадет снег», реж. Екатерина Асриева
– «Rock&frogs», реж. Екатерина Стерхова, Элина Сибгатуллина, Полина Андреева
– «Чаинка», реж. Дарья Столбецова
– «Мальчик из Талого Щелья», реж. Екатерина Ковязина
– «Руслан и Людмила», реж. Матвей Лашко
– «Ссылка», реж. Анастасия Жакулина
– «От греха подальше», реж. Екатерина Паршина

Жюри анимационного конкурса составили кинокритик Нина Спутницкая и композитор
Марина Ланда, председатель – режиссер Светлана Филиппова.

Внеконкурсные программы
«Выборгский счет» 
– ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова
– ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелиа
– БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батуллин

«Осенние премьеры»
– ЛЮБОВЬ ЗЛА, реж. Гайк Асатрян, Денис Гуляр 
– НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ, реж. Ирина Гурьянова 
– НОРА, реж. Ольга Беляева

«Сериальная пауза»
– «Столыпин», реж. Алексей Андрианов 
– «Киборг», реж. Валентина Беспалая, Ксения Пчелинцева 
– «Эль Русо», реж. Сергей Мокрицкий

Также в этом году в программу вошли внеконкурсные секции «Год семьи», «Булгаков. Избранное», «Кино о кино», однако их состав будет объявлен позднее.

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