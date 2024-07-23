Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри

Смотр пройдет пройдет с 9 по 15 августа в Выборге

Стала известна программа 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу».

Фильмом открытия смотра, как и сообщалось ранее, станет романтическая мелодрама ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Святослава Подгаевского, а фильмом закрытия – семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова.

В конкурс игрового кино вошли 11 картин:

– ЛАСТОЧКА, реж. Малика Мухамеджан

– ЛЕГЕНДА ВЕЧНЫХ СНЕГОВ, реж. Алексей Романов

– ЗА НАШИМ ДОМОМ САД, реж. Антон Нефедов

– РОВЕСНИК, реж. Федор Кудрявцев

– ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, реж. Станислав Светлов

– МОЯ ДЕВОЧКА, реж. Сергей Потапов

– ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова

– НАСТУПИТ ЛЕТО, реж. Кирилл Султанов

– ЗАТЕРЯННЫЕ В ГОРОДЕ, реж. Роман Каримов

– ПОВОДОК, реж. Юлия Колесник

– ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов

Председателем жюри конкурса игрового кино станет режиссер Владимир Котт. Вместе с ним победителей выберут актрисы Марина Александрова и Дарья Коныжева, драматург Илья Тилькин, а также продюсеры Екатерина Филиппова и Мария Ушакова.

В конкурс неигрового кино попали 12 картин:

– СВОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ, реж. Олеся Епишина

– БЮРО, реж. Пабло Рохас

– КУРСКАЯ МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ, реж. Антон Моисеенко

– ЗДЕСЬ ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО САРЛЫКИ, реж Светлана Стасенко

– МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ, реж. Полина Прибыткова, Максим Пежемский

– НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ, реж. Владимир Головнев

– СТАЛКЕР ЛЮБИМОГО ГОРОДА, реж. Виктор Тихомиров

– ВЫБОР, реж. Александр Калашников, Михаил Тарковский

– КРЕСТ, реж. Сергей Дебижев

– СКВОРЕЧНИК, реж. Екатерина Зиновьева

– ХРАНИТЕЛЬ ФОРТА "КРАСНАЯ ГОРКА", реж. Елизавета Бернова

– ГНЕЗДО ИЗ БУМАГИ, реж. Сергей Кальварский

Председателем жюри конкурса неигрового кино станет режиссер Алексей Федорченко. Также в него вошли режиссер Илья Желтяков и продюсер Кирилл Ашумов.

В конкурсе анимационных проектов оказалось 30 картин:

– «Отчего вода в море соленая», реж. Наталья Наумова

– «Загадочная планета», реж. Рим Шарафутдинов

– «П[р]освещение», реж. Диана Гордеева

– «Станция пупсянция – выход на нужную сторону», реж. Наташа Данилевская

– «Урод», реж. Мария Одинцова

– «Дождь-подросток», реж. Мария Савенкова

– «Кроткая», реж. Анна Смирнова

– «Свадебное платье бабушки», реж. Ксения Васильева

– «Бездна», реж. Дмитрий Некрасов

– «Поиски возлюбленной», реж. Полина Волкова

– «Не включайте свет», реж. Алексей Игнатов

– «Письмо», реж. Анастасия Пантелеева

– «Сиреневый час», реж. Юлия Лис

– «Сокровище», реж. Мария Резниченко

– «Дядектор», реж. Алина Трубачева

– «Темный лес», реж. Татьяна Петрова

– «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов

– «Зеленое», реж. Екатерина Милославская

– «Спать хочется», реж. Игорь Волошин

– «Пико-динозавр», реж. Алина Красновская

– «Сердце океана», реж. Наталья Харина, Алена Рубинштейн

– «Вернись ко мне на полку», реж. Марина Зинкевич

– «Вчера мне было 9 лет», реж. Тимофей Скисов

– «Когда выпадет снег», реж. Екатерина Асриева

– «Rock&frogs», реж. Екатерина Стерхова, Элина Сибгатуллина, Полина Андреева

– «Чаинка», реж. Дарья Столбецова

– «Мальчик из Талого Щелья», реж. Екатерина Ковязина

– «Руслан и Людмила», реж. Матвей Лашко

– «Ссылка», реж. Анастасия Жакулина

– «От греха подальше», реж. Екатерина Паршина

Жюри анимационного конкурса составили кинокритик Нина Спутницкая и композитор

Марина Ланда, председатель – режиссер Светлана Филиппова.

Внеконкурсные программы

«Выборгский счет»

– ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова

– ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелиа

– БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батуллин

«Осенние премьеры»

– ЛЮБОВЬ ЗЛА, реж. Гайк Асатрян, Денис Гуляр

– НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ, реж. Ирина Гурьянова

– НОРА, реж. Ольга Беляева

«Сериальная пауза»

– «Столыпин», реж. Алексей Андрианов

– «Киборг», реж. Валентина Беспалая, Ксения Пчелинцева

– «Эль Русо», реж. Сергей Мокрицкий

Также в этом году в программу вошли внеконкурсные секции «Год семьи», «Булгаков. Избранное», «Кино о кино», однако их состав будет объявлен позднее.