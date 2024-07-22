Премьера сериала «Киборг» состоится на фестивале «Окно в Европу»

В рамках смотра будут показаны первые две серии проекта

В рамках 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» состоится премьера первых двух серий документального сериала «Киборг», рассказывающего о людях, которые когда-то лишились руки или ноги, а теперь с помощью инновационных технологий смогли вернуться к полноценной жизни.

Сюжетную линию сериала о преодолении себя также дополняет история фигуриста Романа Костомарова.

Документальный проект снят, чтобы поддержать людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы, их родственников и близких. Его создатели уверены, что сериал будет интересен любому зрителю – ведь он показывает путь настоящего преодоления себя, веру в будущее, мотивирует и вдохновляет.

Автором идеи «Киборга» стала Людмила Арланова, а продюсерами – Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев, Екатерина Кононенко и Макар Кожухов.

Производством документального сериала занималась компания ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier в этом году.

Ранее «Киборг» получил награду «Самый ожидаемый документальный сериал» на VI фестивале российских сериалов «Пилот».

Фото: кадр со съемок сериала «Киборг»