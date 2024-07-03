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Кинофестиваль «Окно в Европу» открыл аккредитацию для прессы и представителей индустрии

Автор: БК

3 июля 2024

Программа смотра будет объявлена в июле

XXXII фестиваль российского кино «Окно в Европу» начал аккредитацию СМИ на грядущий смотр, который пройдет с 9 по 15 августа в Выборге.

Аккредитация включает в себя возможность посещать фильмы всех программ фестиваля и пресс-мероприятий, а также участие в номинациях на интервью с членами съемочных групп, жюри и гостями. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте смотра.

Помимо этого, «Окно в Европу» также открыло регистрацию и для представителей индустрии.

Программа фестиваля будет объявлена в июле.

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