Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

Гран-при в игровой секции досталось ленте Натальи Назаровой «Филателия»

Стали известны лауреаты 32-го фестиваля «Окно в Европу». Победителям вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая по традиции прошла в стенах Выборгского замка.

Обладателем гран-при в игровой секции стала картина Натальи Назаровой ФИЛАТЕЛИЯ. Подробнее о самом фильме можно прочитать в нашем большом материале с фестиваля.

Главный приз в конкурсе неигрового кино в этом году вручен не был. Председатель документального жюри Алексей Федорченко не стал называть причину со сцены.

Полный список победителей



Конкурс игрового кино

• Главный приз – ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова

• Специальный приз жюри за лучший дебют с формулировкой «За путешествие в прошлое с надеждой на будущее» – РОВЕСНИК, реж. Федор Кудрявцев

• Специальный приз жюри «За актерский ансамбль завтрашнего дня» – НАСТУПИТ ЛЕТО, реж. Кирилл Султанов

• Специальный приз жюри «За уникальный киноязык и поэтическую визуализацию» – режиссер Малика Мухамеджан и оператор Артем Исаев (ЛАСТОЧКА)

• Особое упоминание жюри за пронзительный актерский дуэт – Алина Ходжеванова и Максим Стоянов (ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова)

Конкурс «Выборгский счет»

• Большой приз им. Армена Медведева – ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ, реж. Станислав Светлов

• «Золотая ладья» за II место – БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батулла

• «Золотая ладья» за III место – ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов

Конкурс неигрового кино

• Специальный приз за лучший дебют – СКВОРЕЧНИК, реж. Екатерина Зиновьева

• Особое упоминание жюри архитектурному бюро «Хвоя» за проектирование нашего завтра – героям фильма БЮРО, реж. Пабло Рохас

• Особое упоминание жюри «За веру в себя, которая определяет наше общее завтра» – героям фильма ХРАНИТЕЛЬ ФОРТА «КРАСНАЯ ГОРКА», реж. Елизавета Бернова

Конкурс анимационного кино

• Главный приз – «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов

• Специальный приз жюри «За убедительный образ всеобщего оцепенения» – «Спать хочется», реж. Игорь Волошин

• Специальный приз жюри «За безошибочное понимание синоптического языка детства» – «Не включайте свет», реж. Алексей Игнатов

• Приз президента фестиваля – ЗАТЕРЯННЫЕ, реж. Роман Каримов

• Приз за лучший сценарий – Анна Соболевская, Екатерина Денисова, Григорий Подземельный, Надежда Гончарова (ПРАВИЛА ФИЛИППА, реж. Роман Косов)

• Диплом гильдии продюсеров – ЗАТЕРЯННЫЕ, реж. Роман Каримов

• Приз им. Саввы Кулиша – режиссер Алексей Романов (ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ)

• Рейтинг кинокритиков «5 звезд» – ЛАСТОЧКА, реж. Малика Мухамеджан и ФИЛАТЕЛИЯ, реж. Наталья Назарова

Фото: кадр из фильма ФИЛАТЕЛИЯ