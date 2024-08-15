Фестиваль «Окно в Европу»: навстречу зрителю

«Особенности национальной больницы», «Подростки. Первая любовь» и другие зрительские фильмы смотра

Сегодня в Выборге завершается 32-й фестиваль «Окно в Европу». Будучи одним из старейших профессиональных слетов в нашей стране, выборгский смотр остается в числе ведущих в неформальной фестивальной иерархии. Как и в прежние годы, фестиваль порадовал крайне насыщенной программой, которая состояла из показов игрового кино, анимации, документальных работ.

Программу каждого «Окна в Европу» из года в год можно разделить на несколько условных сегментов. Наиболее многочисленная ниша в этот раз – дебюты, в которых могут соседствовать очень непохожие стилистически, но всегда крайне амбициозные работы. В этом году дебютов набралось четыре. Самым обсуждаемым из них стал РОВЕСНИК Федора Кудрявцева – остроумно придуманное и оригинально исполненное мокьюментари о взлете передового для своих лет IT-стартапа в период с конца 90-х до начала нулевых. Картина на стыке screenlife и фейк-дока вызвала интерес сразу нескольких прокатчиков.

Еще одним ярким дебютом стал social-impact-проект ПРАВИЛА ФИЛИППА. Лента Романа Косова выделяется тем, что главную роль в ней исполняет Григорий Данишевский, актер с синдромом Дауна. Несмотря на инклюзивную направленность (в фильме также затрагивается тема мигрантов), смешная и добрая история имеет заметный потенциал стать хитом у подготовленной публики. Это подтверждается интересом со стороны некоторых прокатчиков. Среди очевидных референсов - АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ и ОСОБЕННЫЕ.

НАСТУПИТ ЛЕТО – стильная черно-белая молодежная драма с криминальным сюжетом. Главным драйвером привлечения внимания к фильму должен стать Марк Эйдельштейн, звезда СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и АНОРЫ. Проект находится в пакете компании «Пионер».

ЛАСТОЧКА – медитативное кино о запутанном любовном четырехугольнике. Среди прочего картина запоминается красивыми пейзажами казахстанских степей. Прямо во время «Окна в Европу» лента выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан победила в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» на итальянском фестивале Lucania Film Festival.

Слоты якутского кино в этом году занимали ленты ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНЕГОВ Алексея Романова и МОЯ ДЕВОЧКА Сергея Потапова. Первая картина - традиционная историческая зарисовка с неминуемыми элементами якутского хоррора от одного из опытнейших авторов республики Саха и многолетнего руководителя одноименной киностудии, стоявшего у самых истоков якутского кинематографического чуда. История о том, как опытный слуга пожилого князя с двумя подручными пытается доставить своему господину юную невесту, скорее всего, обречена стать хитом локального проката. Вторая лента – наоборот, крайне авангардная работа от известного театрального режиссера. Фильм-загадка, фильм-ребус, вызвавший противоречивые реакции даже у много видавшей фестивальной выборгской публики. МОЯ ДЕВОЧКА – продюсерский проект главы компании «Кинологистика» Анатолия Сергеева, который появляется в фильме в небольшом камео.

ПОВОДОК Юлии Колесник находится на грани между психологической драмой и триллером. Это история молодой женщины, которая случайно становится заложницей в самой обычной семье. Отец маленького ребенка решает не выпускать девушку из своего дома, так как его сын принял героиню за умершую мать. Референсом картины можно считать МАТЬ МОЕГО СЫНА.

Самым зрительским фильмом конкурса определенно являются ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ («НМГ Кинопрокат», 3 октября). Это история молодого немца, преподавателя английского, немецкого и французского языков, на свою беду пришедшего за справкой в рядовую питерскую больницу. Чтобы ее получить, ему придется отработать одну смену на позиции медбрата и не сойти с ума от столкновения с российской действительностью. Фильм по нереализованному сценарию Александра Рогожкина «Волонтер» снял молодой режиссер Святослав Светлов под руководством продюсера Алексея Учителя. Картина переполнена узнаваемыми шутками и персонажами, благодаря чему возвращение в киновселенную Рогожкина вызывает ностальгические чувства. Потенциальный народный хит.

ФИЛАТЕЛИЯ Натальи Назаровой – главный хит выборгской публики. Аплодисменты по завершению фильма не смолкали до конца финальных титров. Действие ленты разворачивается в маленьком приморском городке. Главная героиня этой пронизываемой северными ветрами истории - девушка Яна. Она работает на почте, а в свободное время увлеченно собирает марки. Поначалу кажется, что прихрамывающая и странная девушка обречена на одиночество, но однажды она встречает моряка по имени Петр, и ее жизнь неожиданно меняется. ФИЛАТЕЛИЯ – тот случай, когда зрительскую судьбу проекта может решить именно фестивальный успех. Ленте был попросту гарантирован приз за женскую роль для Алины Ходжевановой, а получение других призов должно открыть фильму дорогу в кинотеатральный прокат.

Завершали конкурс ЗАТЕРЯННЫЕ Романа Каримова («НМГ Кинопрокат», 5 сентября) – комедия о четырех столичных менеджерах, которые по пути из командировки застревают в загадочном провинциальном городке, из которого словно нет выхода. Абсурдистский юмор фильма отсылал как к классическому ГОРОДУ ЗЕРО, так и к недавнему ЧЕЛОВЕКУ ИЗ ПОДОЛЬСКА. Показ ЗАТЕРЯННЫХ стал самым посещаемым сеансом фестиваля по понятным причинам - как известно, карьера Каримова стартовала именно в Выборге, и режиссера здесь любят как организаторы, так и фестивальная публика. И Каримов отвечает фестивалю взаимностью, привозя сюда свои работы.

По традиции, внеконкурсные премьеры в Выборге являются потенциально более кассовыми, чем участники конкурсной программы. Сравнительно успешным обещает стать фильм открытия ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. События мелодрамы Святослава Подгаевского разворачиваются в 1995 году. Трое старшеклассников копят на машину, для чего обворовывают чужие авто. Параллельно у них завязываются первые романтические отношения. Предполагается, что именно романтическая составляющая привлечет молодежную аудиторию, а ностальгическая обстановка – зрителей постарше. В то же время для части зрителей станет сюрпризом, что в фильме есть вставные музыкальные номера. Как сработает сочетание криминальной мелодрамы про подростков и мюзикла - покажет прокат.

ОБЕ ДВЕ (5 сентября, «Каропрокат») – роуд-муви Владимира Котта о путешествии из Москвы в Шую 14-летней Глаши и ее тети Ани. Не общавшиеся раньше родственницы в ходе общих приключений постепенно найдут общий язык. Всероссийская премьера ленты прошла в рамках российской программы на ММКФ-2024.

ЛЮБОВЬ ЗЛА (5 сентября, «Атмосфера кино») – комедия режиссеров Дениса Гуляра (МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ) и Гайка Асатряна от Кинокомпании братьев Андреасян. История о том, как вор-домушник на очередном ограблении неожиданно спасает от самоубийства хозяйку взломанной квартиры. Камерный ромком, действие которого преимущественно разворачивается в четырех стенах, является, пожалуй, наиболее потенциально кассовой премьерой из всех программ Выборга. Ориентиром по сборам здесь можно назвать похожий проект 7 УЖИНОВ.

СМОТРИ НА МЕНЯ! («Централ Партнершип») – первый за почти 20 лет фильм Владимира Грамматикова. Фильм по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Кисилевой рассказывает о Нине Левицкой, бывшей оперной певице и маме четверых детей, которая в 1948 году отправляется в товарном вагоне вместе со всей семьей из Свердловска в Москву, где, по слухам, должен находится ее пропавший муж. Как несложно догадаться, путешествие в поезде с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью. СМОТРИ НА МЕНЯ! – максимально традиционное кино, которое непременно оценит телевизионная аудитория, а также поклонники таких фильмов как КРАЙ, ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ и ХОЛОДНОЕ ТАНГО.

Фото: пресс-служба фестиваля