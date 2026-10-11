Опрос дистрибьюторов по итогам СПбМКФ-2026

БК расспросил представителей кинопрокатных компаний о том, какие впечатления у них остались от мероприятия

После Санкт-Петербургского Международного Контент Форума мы обратились к дистрибьюторам с вопросом о том, какие впечатления у них остались по итогам мероприятия, какие тенденции они видят на рынке и как оценивают жанровое разнообразие проектов. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Ответы расположены в порядке проведения презентаций.

Как для вас прошел СПбМКФ в этом году? Какие тенденции на основе презентаций коллег вы заметили?

Чьи презентации привлекли ваше внимание: пакетом, формой подачи?

Как вы оцениваете состояние сказочного тренда? Не стоим ли мы на пороге кризиса сказок? Не погубит ли их высокая скорость выпуска за счет все большего внедрения ИИ, который бросается в глаза как минимум в промоматериалах?

Как вы оцениваете качество представленных анимационных релизов? Есть ощущение, что в ближайший год мы получим переизбыток мультфильмов, нарисованных ИИ. Как это отразится на рынке в целом?

Что вы думаете о новогоднем предложении? Хватит ли емкости рынка четырем крупным релизам на одной дате?

Как вы оцениваете предложения для взрослой аудитории: на контрпрограммировании в новогодние праздники (ПИКОВАЯ ДАМА, БАСТА: НАЧАЛО ИГРЫ, ДЕБЮТ) и в целом по наполнению на ближайшие полгода? Можно ли по итогу форума очертить контуры жанров, которые составят альтернативу сказкам?

ЮЛИЯ БОРИСОВА (директор по прокату компании «Каро Премьер»)

Санкт-Петербургский Международный Контент Форум прошел великолепно. Как всегда, организация оказалась на высшем уровне. Приехало много представителей индустрии, была насыщенная программа. Большое количество эксклюзивного материала, интересные выступления гостей мероприятий, а также необычный формат некоторых презентаций. Представленный пакет кинокомпании «Каро Премьер» был насыщен разножанровыми фильмами – от кассовых комедий и анимации до бесспорных блокбастеров: ДЕДМОБИЛЬ уже в этом году, ВЫЖИТЬ ВО ЛЬДАХ в начале 2027-го и ЖЕНА И ПЕС. Но, безусловно, номинацию за креатив получает компания «Вольга».

Который год подряд тенденция в лайнапе коллег одна – сказки-сказки-сказки. Но все в этом мире циклично. Тому подтверждение – снижение сборов от сказки к сказке. Каждый релиз, к сожалению, уже не зарабатывает более полутора миллиардов рублей, как было ранее. Что касается искусственного интеллекта, то это будущее, к которому и мы, и зрители сейчас начинаем привыкать. И рано или поздно он станет нормой. Это прогресс, который не остановить. Любым ИИ-процессом руководит человек, что, по сути, означает, что мультфильм или фильм все равно создан человеком, но затраченное время на изготовление проекта может быть меньше. Если мы вернемся на 10–15 лет назад, то тогда уходили годы на создание картин. Сейчас – год-полгода, а то и меньше. Зритель хочет видеть качество конечного продукта, ему должен нравиться сюжет, он должен захотеть пойти в кино. Это ключевое!

На прошедшем рынке мы познакомили партнеров с материалами по первому историческому фильму 1962, полностью созданному с помощью ИИ-технологий. Над данным проектом работают российские специалисты из студии «НейроСцена» продюсеров Андрея Новикова и Гоши Куценко. Это будет первый в истории российского кинематографа подобный фильм! Его качество уже высоко оценили ведущие специалисты из Китая. А в скором будущем дорогой российский зритель увидит его на большом экране.

Новогоднее предложение Six-Seven (2026-2027) весьма насыщено. Победителя определит зритель. А вот емкость рынка не только не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Растет лишь цена билета. С учетом четырех крупных релизов, которые будут скорее всего представлены в паритете относительно друг друга, остальные новинки проката, включая рассчитанные на другие целевые аудитории, и холдоверы будут практически не видны в кинотеатрах. Экранное время не безгранично. Но в любом случае желаем всем благополучия, кассовых высот, найти свой фильм и свой кинотеатр!

МАКСИМ РОГАЛЬСКИЙ (управляющий партнер компании «Наше кино»)

Форум прошел для нас продуктивно. Мы успели подготовить практически все, что было задумано. Наша презентация получилась разнообразной по жанрам и контенту. Я не был на всех презентациях, могу только сказать, что лидеры рынка держат планку и по контенту, и по его подаче. Никто из основных игроков не разочаровал, но никто особо и не удивил (я про суть, а не про форму).

Рыночный опыт подтверждает, что хорошие фильмы находят своего зрителя независимо от жанра. Жанр хоррора в последнее время был обделен вниманием российских продюсеров. Причиной тому во многом является низкая монетизация ТВ- и онлайн-прав по сравнению с другими жанрами. То есть у создателей есть задача становиться прибыльными уже после проката. Мы вступили в партнерство с профессионалами жанра – компанией QS Films, так как верим, что у этого жанра есть аудитория и, соответственно, монетизация. Время покажет, но нам кажется, что заявленный нами пакет из четырех хорроров представляет интерес для рынка, и мы получили более чем позитивную обратную связь от кинотеатров по нему.

Определенное перенасыщение сказочным контентом налицо. И дело тут не в ИИ. Все равно существует цикл производства, и от замысла (сценарной заявки) до выхода фильма в прокат проходит в среднем два года. То есть в этом и следующем году еще будут выходить картины, запущенные в относительно благополучное время. Тогда, два-три года назад, сказочное поле было непаханым и многие бросились его распахивать. В этом году новых запусков объективно существенно меньше. Соответственно, в 2028-м отечественных полнометражных проектов в прокате будет меньше, в том числе и сказок. ИИ лишь отчасти помогает оптимизировать ресурсы, в игровом кино все равно пока снимаются актеры, работает классическая съемочная группа и так далее.

Что касается анимации, то тут все намного хуже. Действительно, технологии ИИ позволяют существенно экономить на производстве, но жанр анимации давно находится в кризисе. По разным причинам зритель хочет смотреть только студийное анимационное кино (у нас в пиратском варианте) и совершенно перестал ходить на независимые мультфильмы, даже довольно приличные. Этот тренд касается не только нас, а всего мира. Переизбыток продукта уже есть, его будет еще больше, но и фильмы эти будут собирать еще меньше.

Очевидно, что четыре картины на семейную аудиторию в новогоднем репертуаре – это много. При этом, думаю, каждый продюсер и прокатчик верит в свои силы. Поживем – увидим. Неплохое жанровое разнообразие есть, и оно позволит людям, уставшим от сказок, сходить на несказочный проект. Что касается контура жанров, то дело не в жанре, а в контенте. В наше время нужны сильные фильмы-события, чтобы заставить зрителя потратить немалые деньги на билет в кино.

ТАТЬЯНА ДОЛЖЕНКО (генеральный директор компании «Про:взгляд»)

Счастливы возможности этими осенними днями принять коллег и партнеров в родном городе (компания «Про:взгляд» расположена в Петербурге). Было много эмоций, ярких фильмов, ощущения теплой общности комьюнити, состоялась сильная деловая программа.

Наша полноценная презентация пройдет на декабрьском Кинорынке в Москве. А для цельности формата и восприятия мы решили сфокусироваться сейчас на ПЛЕТЕНОМ МУЖЕ. И необычайно рады принятому решению и стечению обстоятельств. Редкий случай, когда фильм проснулся хитом после единственного показа. Он на самом деле был воспринят с настоящим, неподдельным восторгом и сразу снискал славу мейнстримного хита, который заставляет говорить о себе как об универсальном предложении для всевозрастной женской аудитории страны. А фирменные коктейли и фотосессии с двухметровым плетеным женихом подбросили огня в и без того пылающий костер вечера.

Мы заметили, что в каждой из презентаций как никогда ощущается стержень и самобытный профиль компании. Это здоровые процессы, когда оголтелая конкуренция уступает место разделению ниш и спектров влияния. На этот раз чаще других в кулуарах звучало имя компании «Вольга», вложенные старания и ресурсы были, безусловно, оценены по достоинству.

Что касается сказок, то мы, безусловно, находимся на витке убывающего сказочного тренда.

В анимации встанет все тот же вопрос уникальности. Если ей найдется место, то и мультфильмы будут продолжать находить зрителя.

Новогоднее предложение я оцениваю как очередную высококонкурентную гонку. В прошлом году все только вошли во вкус, а теперь разгоняются. В этом году мы наблюдаем за ней со стороны. Самое главное, чтобы уникальность фильмов позволила зрителю различать их. Безусловно, нас ждет много ярких событийных релизов, которые выступят каждый в своей вилке возможностей, будем надеяться, что они пройдут по верхней планке. В ответ на рост емкости продолжает расти объем так называемых женских жанров в ущерб мужским. Все еще сильны ставки на детский и семейный контент, год покажет, произойдет ли укрепление или продолжится ослабление. Вообще смелость на рынке присутствует, кажется, впервые за последние годы. Это благоприятный знак.

Фото: Magnific