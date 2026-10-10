Дмитрий Казуто, Яна Назарова, Светлана Гильманова: «Выживут не кинотеатры с самым ярким проектором, а площадки, где каждый кв. м зала умеет зарабатывать и днем, и ночью, и на кино, и без него»

Организаторы СПбМКФ подвели для БК Медиа итоги минувшего индустриального форума

24 сентября в Санкт-Петербурге завершил свою работу 27-й Международный Контент Форум. В рамках конвента ведущие кинокомпании представили ключевые релизы ближайшего полугодия, включая проекты для грядущих осенних каникул и «новогодней битвы», а игроки индустрии обсудили самые острые на данный момент вопросы – от интеграции ИИ не только в производство, но и в рабочие процессы управления кинотеатрами до современных маркетинговых инструментов, которые, впрочем, тоже не обходятся без ИИ. Итоги форума для БК Медиа подвели его директор Дмитрий Казуто, продюсер Яна Назарова и Светлана Гильманова, основатель компании «Топ Синема», генерального технического партнера СПбМКФ.

Как прошел 27-й Санкт-Петербургский Международный Контент Форум в цифрах: сколько было участников на конвенте, на выставках и в деловой программе? Сколько было иностранных гостей?

Дмитрий Казуто: По общему мнению участников, Санкт-Петербургский Международный Контент Форум прошел в этом году триумфально. Общее количество участников превысило 3500, но мы еще не успели подвести окончательные статистические итоги. Уже к третьему дню у нас закончились бейджи, и их пришлось допечатывать в типографии. В этом году приехала делегация из КНР, для которой мы организовали встречу с представителями анимационных студий, а также были проведены закрытые встречи с представителями иных бизнесов, которые относились к сфере интересов наших гостей. Также мы приняли делегации из Вьетнама и стран СНГ.

Насколько изменился состав участников форума? Появились ли новые категории компаний?

Дмитрий Казуто: Да, мы отметили тот факт, что если ранее представители кинотеатров составляли до 75 процентов участников, то теперь, за счет увеличения других категорий, количество кинопоказчиков составляет менее 65 процентов, хотя в абсолютных цифрах оно продолжает увеличиваться. Помимо кинотеатров, в форуме участвуют представители всех онлайн-платформ, всех федеральных телеканалов и нескольких десятков региональных каналов, в том числе из стран СНГ, а также представители различных продюсерских, дистрибьюторских компаний и структур из смежных отраслей (например, рекламы).

СПбМКФ проходил в ситуации, когда сама структура индустрии заметно изменилась: кинотеатры, онлайн-платформы, телевидение и другие участники рынка сегодня теснее связаны между собой. Нашлось ли этому отражение в программе форума, на ваш взгляд?

Дмитрий Казуто: Да. В этом году в программе форума состоялось тринадцать деловых мероприятий, что стало рекордом за последние годы, и с учетом общей плотности программы для нас это очень высокий показатель. Тем не менее все мероприятия прошли с аншлагами, в том числе те, которые как раз были рассчитаны на все сегменты контент-индустрии.

Если раньше главной задачей СПбМКФ было показать кинотеатрам будущий репертуар, то сегодня форум объединяет сразу несколько сегментов контентной индустрии. Как выстраивается баланс между традиционным кинопрокатом и новыми направлениями – цифровыми платформами, ТВ, технологиями производства и доставки контента?

Дмитрий Казуто: Такое объединение произошло уже несколько лет назад, еще до пандемии, так как будущий репертуар интересует не только кинотеатры, но и следующие за ними платформы демонстрации контента – онлайн и ТВ. Поэтому мы стараемся дополнять программу мероприятиями для других сегментов участников форума, и эти мероприятия становятся ее полноценной частью. Например, в этом году мы возродили сессию по дистрибуции и маркетингу контента, которая была неотъемлемой частью программы до пандемии и объединяла всех дистрибьюторов. Сессия вызвала огромный интерес и прошла с таким аншлагом, что нам пришлось организовывать дополнительные посадочные места. Новым мероприятием на форуме стала сессия по полнометражной анимации. Надо сказать, что мы очень давно планировали дискуссию совместно с Ассоциацией анимационного кино, но каждый раз не совпадали графики. В этот раз все необходимые факторы сошлись, состоялась очень интересная сессия, вышедшая далеко за рамки изначально предусмотренного регламента. Надеемся, востребованность данной тематики позволит нам в дальнейшем расширить деловую программу, посвященную анимации. Отдельно хочу отметить сессию, которая была нами проведена в партнерстве с АНО «Автор» – «Развитие института авторства в России и создание сценариев, определяющих будущее отечественного кинопроката». Впервые не только на нашем форуме, но и в целом в рамках крупных отраслевых мероприятий была всесторонне рассмотрена проблематика авторства и сценарного мастерства. Сессия также вызвала огромный интерес и с точки зрения тематики, и в связи с участием таких спикеров, как Михаил Зубко, Гавриил Гордеев, Андрей Кравчук, Иван Кудрявцев, Юлиана Слащева и Федор Соснов.

Одним из ключевых элементов форума остаются презентации дистрибьюторов. Изменился ли сам подход к этим презентациям, на ваш взгляд?

Яна Назарова: В первую очередь мы бы хотели поблагодарить всех наших партнеров-дистрибьюторов за активное участие! Мы высоко ценим их отношение к нашему мероприятию как к исключительному и по значимости, и по масштабу. Мы получаем комплексные запросы на проведение презентаций и подбираем наиболее интересные решения для реализации таких запросов. Ежегодно мы получаем удовольствие от проявленной активности компаний в сотрудничестве, начиная от обсуждения самой структуры презентации и заканчивая организацией фуршетов и вручения подарков гостям форума. Прямая коммуникация, выстроенная между нами и дистрибьюторами, позволяет детально обсуждать проведение презентаций: сценарий, контент, репетиции, выступление и сопровождение звезд, VIP-гостей, фотосессии, съемки телеканалов, световые и прочие применяемые спецэффекты. В связи с плотным расписанием некоторые репетиции и монтажи оборудования для мероприятий пришлось проводить ночью. Все это свидетельствует об огромном желании сделать презентации еще интереснее и круче, чем в предыдущие годы.

Компания «Централ Партнершип» представила максимальное количество материалов и показала два фильма в своей программе, которая была выделена в отдельный день. Также компанией была продемонстрирована удивительная синергия заявленных проектов и активностей в рамках форума. В числе таких активностей гостям было предложено прокатиться на ретро-автомобилях, участвовавших в съемках фильма БИТВА МОТОРОВ. Такая автопрогулка однозначно останется чудесным воспоминанием для гостей. У некоторых сбылась их мечта!

Компания «НМГ Кинопрокат» не ограничилась экраном размером 24 на 10 метров и значительно усилила эффект представления материалов, развернув еще два дополнительных боковых экрана. Для демонстрации контента была разработана графика, связавшая экраны в единое целое. Над созданием этой графики работала команда профессионалов, контент был подготовлен для презентации компании исключительно для нашего мероприятия и нашего большого кинозала.

Компания «Вольга» реализовала очень интересный проект, который был интегрирован в презентацию. На мероприятии «Атмосферы Кино» было весело и необычно, ведь актерами стали Вадим Иванов и Николай Борунков, которые подготовили креативные ролики, где сыграли главные роли, что потом активно обсуждалось участниками форума. Были вручены подарки, которые всегда вызывают у гостей положительные эмоции.

У каждой компании сформировался свой почерк в проведении презентаций, у всех есть своя изюминка, музыкальная или визуальная. Совместно с дистрибьюторами мы создаем уникальный многофункциональный конвент, который концептуально объединяет презентации, активности, фотозоны по фильмам, а также предоставляет максимальные возможности для продвижения. В этом году все были поражены и восхищены качеством исполнения и декоративного наполнения фотозон, созданных дистрибьюторами для гостей мероприятия. Мы обязательно разместим их фотографии в галерее на нашем сайте. Однозначно гости получили эстетическое удовольствие от их посещения. В свою очередь мы понимаем уровень ответственности перед дистрибьюторами, так как именно к нашему мероприятию идет усиленная подготовка со стороны компаний. Также нельзя не отметить, что было целиком продемонстрировано пять фильмов, что также стало рекордом для последних лет.

Каких неординарных решений с вашей стороны потребовала презентация-перформанс «Вольги»? Какой отклик вы получили по итогу от гостей и других участников СПбМКФ?

Яна Назарова: Мы открыты к новым предложениям и новым форматам со стороны дистрибьюторов при условии, что такие проекты обсуждаются задолго до начала мероприятия. Презентация компании «Вольга» готовилась все лето и требовала большого количества технических согласований как с нашей стороны, так и со стороны конгрессно-выставочного комплекса. Сложность такого проекта состояла не только в технических решениях, но и в очень коротких по времени периодах для перемонтажа оборудования между презентациями других компаний. Наши гости увлеченно обсуждали новый формат презентации, им было интересно стать участниками такого перформанса, а значит, все усилия того стоили!

Форум традиционно позволяет отрасли увидеть будущую репертуарную картину на месяцы вперед. Какие тенденции в предстоящем сезоне вам кажутся наиболее заметными уже сейчас? Какие проекты или направления могут стать главными открытиями ближайшего периода?

Дмитрий Казуто: Главной тенденцией видится лучшая сбалансированность предложения. В репертуаре мы видим не только сказки, но и очень амбициозные картины в самых разных жанрах – и историческое кино, и детективы, и комедии, и драмеди. Да и сами сказки на примере нескольких из них пытаются за счет внутрижанрового разнообразия расширить аудиторию и дать возможность кинотеатрам ставить их на вечерние сеансы. Также в этом году достаточно широкое предложение качественного зарубежного кино.

В последние годы рынок активно обсуждает проблему нехватки определенных категорий контента, особенно фильмов для взрослой аудитории и оригинальных проектов среднего бюджета. Следите ли вы за дискуссией между кинотеатрами, дистрибьюторами и производителями на эту тему?

Дмитрий Казуто: Даже на примере этой осени-зимы видно, что в данной дискуссии коллеги от слов перешли к делу. Будет крайне любопытно посмотреть на результаты!

Лето стало важным периодом проверки для российского проката: часть крупных релизов оправдала ожидания, часть показала более сдержанные результаты. Как это, по-вашему, повлияло на настроение кинотеатров, какие вопросы для показчиков стоят сейчас наиболее остро в связи с проведенным экспериментом?

Дмитрий Казуто: Главный вопрос – что с летними релизами российских фильмов будет дальше? Продолжит ли Фонд кино этот эксперимент? Статистика говорит сама за себя – прошедшее лето оказалось лучшим для российских фильмов за многие годы. Надеемся, лето станет новым сезоном блокбастеров для российского кино.

Одно из направлений форума – выставка «КиноТеатр Экспо». Как за последние годы изменился рынок кинотеатрального оборудования и технологий? Какие решения сейчас наиболее востребованы у кинотеатров и какие тенденции выявила прошедшая выставка?

Светлана Гильманова: Рынок кинотеатрального оборудования за последние несколько лет пережил, пожалуй, самую сильную трансформацию. И как технический партнер форума мы видим эту картину изнутри, оснащая объекты по всей России и СНГ. Если раньше это была гонка за характеристиками, то сегодня – гонка за рентабельностью каждого зала. Рынок стал взрослым и прагматичным.

Что изменилось? Во-первых, тотальное доминирование лазера. Да, мы не можем сказать, что полностью попрощались с ксеноном – например, наш партнер Christie еще выпускает и поддерживает ряд ксеноновых моделей проекторов, и они остаются актуальными для действующих залов. Но вектор развития однозначен: 98 процентов всех новых открытий и реноваций, которые мы делаем в «Топ Синема», это RGB-лазер. Кинотеатры научились считать стоимость владения на 5–7 лет, а там у лазера нет конкурентов: экономия до 70 процентов на электричестве, отсутствие дорогих ламп и стабильная яркость.

Во-вторых, изменился сам запрос кинотеатра. После последних событий в мире кинотеатры поняли, что конкурировать с онлайн-платформами можно только за счет эмоции, которую дома не получить. Кинотеатр больше не хочет просто купить проектор. Он хочет купить бизнес-модель. Самый частый запрос к нам сегодня звучит так: «Сделайте нам свой премиум-зал, который будет приносить на 40 процентов больше, чем обычный». Поэтому мы делаем упор на комплексные решения – комфортные кресла, яркий лазер, качественный иммерсивный звук.

В-третьих, в игру вступил LED. И это, пожалуй, самое обсуждаемое изменение за последний год. LED-экран для кинотеатра – уже не эксперимент, а реальный продукт. Да, пока это премиальное решение из-за цены и требований по DCI-сертификации, но интерес колоссальный. Для нас это логичное развитие: кинотеатрам нужен экран, который дает абсолютный черный, не требует затемнения зала и открывает новые возможности для альтернативного контента – концертов, киберспорта, бизнес-мероприятий. Это уже не просто киноэкран, а новый медиаактив кинотеатра.

Выставка «КиноТеатр Экспо» четко выявила главный тренд – рациональный прагматизм. Ушли в прошлое стенды ради вау-эффекта. Тренд на эффективность. Никто больше не покупает бренд ради бренда. Спрашивают, какая окупаемость, какая гарантия, есть ли склад запчастей в России. Сервис – это новая валюта. Оборудование сегодня у многих похожее. Решает сервис. Возможность получить инженерную поддержку, запчасть и консультацию здесь и сейчас – то, что ценится выше всего.

LED как символ премиум-сегмента. На выставке было очевидно: каждый крупный киносетевой игрок подошел посмотреть LED. Пока все считают экономику, но уже через год-два LED-залы станут таким же обязательным атрибутом мультиплекса, как сегодня IMAX. И мы в «Топ Синема» уже готовы предлагать такие решения под ключ. Итог выставки простой: рынок стал умным. Меньше эмоций, больше математики. И мы полностью разделяем этот подход.

Год назад на форуме зазвучала тема интеграции ИИ в производство и продвижение кинопродукта. В этом году, по нашим ощущениям, эта тема и вовсе стала сквозной. Что изменилось в этой дискуссии за год и почему она требует продолжения?

Дмитрий Казуто: ИИ постепенно входит во все процессы, связанные с производством и потреблением контента, этот процесс не остановить и развитие происходит экспоненциально. Поэтому мы обязательно будем уделять этой теме внимание в нашей деловой программе. ИИ входит в нашу жизнь столь стремительно, что мы даже не можем прогнозировать, насколько быстро произойдут радикальные изменения, но в том, что они произойдут, и скорее раньше, чем позже, уже нет никаких сомнений.

Какую обратную связь вы получили от участников после проведенного форума? Как вам кажется, какой главный результат увезли с собой участники – кинотеатры, дистрибьюторы, продюсеры и другие представители отрасли? Какой вывод для будущей работы сделали вы с командой?

Яна Назарова: Все наши участники – отзывчивые и благодарные. Это всегда приятно осознавать. Во время презентаций мы всегда слышим со сцены от каждой компании слова благодарности в адрес нашей команды. И этот год не стал исключением. Алексей Рязанцев персонально обратился к нашим ребятам из группы кинопоказа, которые день и ночь (в прямом смысле этого слова) работают, чтобы обеспечить качественное проведение презентаций. Так и есть, группа кинопоказа – наш тыл, самые важные и мегапрофессиональные люди! Мы всегда получаем обратную связь от коллег непосредственно после проведения презентации. Нам приятно, что все отмечали теплый прием и щедрые аплодисменты от наших гостей, а также отметили безупречную работу всей нашей команды. Мы были счастливы услышать от технических компаний – участников выставки, что ее посещаемость была на очень высоком уровне, лучшем за последние годы. Также мы получили обратную связь от гостей и участников о том, что на конвенте организована продуманная архитектура пространства для мероприятий, а сформированная программа обеспечила максимальную посещаемость всех событий форума. Для себя и своей команды вывод сделан: не сбавлять темпы, не стесняться заявлять о своей экспертности, находить новые инструменты для сотрудничества с отраслью.

Светлана Гильманова: Обратная связь после форума для нас как для генерального технического партнера была очень показательной. Если говорить про кинотеатры, то главный фидбэк звучал так: «Спасибо, что честно про деньги». Кинотеатры устали от маркетинговых презентаций. На нашем стенде мы делали упор не на конкретную железку, а на экономику зала. Мы показывали, как RGB-лазер экономит до 70 процентов на эксплуатации по сравнению с ксеноном, хотя ксенон, к слову, еще рано списывать. Главный результат, который увезли кинотеатры, – понимание, что быть рентабельным можно даже сейчас, если переоснащаться умно. Дистрибьюторы и продюсеры увезли с собой уверенность. Их страх последних лет – что кинотеатрам не на чем и не на что показывать их контент. На форуме они увидели, что отрасль не просто выживает, а инвестирует – в лазер, в звук, в новые форматы вроде LED Cinema. Значит, их фильмы будут показаны качественно. Для них главный результат – уверенность в технической базе проката.

А какой вывод сделали мы в «Топ Синема»? Мы окончательно перестали быть поставщиком коробок. Мы – антикризисный партнер. Форум показал: побеждает не тот, у кого больше проекторов на складе, а тот, у кого есть сервис, гарантия и инженер, который прилетит за 24 часа. Эту модель мы и будем усиливать. Рынок созрел для LED. Ажиотаж вокруг кинотеатральных LED-экранов на форуме был огромным. Да, это пока премиальное и сложное с точки зрения DCI-интеграции решение, но запрос сформирован. Наш вывод – нужно активно развивать это направление и быть компанией, которая приведет LED в кинотеатры России правильно с точки зрения технологий и бизнеса, а не как аттракцион. Отрасль жива и хочет диалога. И это самое ценное. Когда после форума тебе пишут десятки директоров со словами «давайте просчитаем ваш вариант под наш зал» – это и есть лучшая обратная связь и главный результат форума.

Если смотреть шире, какие изменения в киноиндустрии сегодня кажутся вам наиболее фундаментальными? Какие процессы, которые сейчас только начинаются, могут через несколько лет существенно изменить рынок?

Светлана Гильманова: Нам кажется, мы находимся в точке, где меняется сама суть того, что такое кинотеатр. И как компания, которая оснащает сотни залов, мы видим эти изменения первыми. Я бы выделила три фундаментальных сдвига, которые уже начались. Во-первых, кинотеатр перестает быть просто местом для показа кино. Он становится многофункциональным медиацентром, модным пространством. Это самый главный сдвиг. Классическая модель «только кинопоказ» больше не дает нужной маржинальности. Будущее – за залом-трансформером. Во-вторых, ведется битва за впечатления, которые нельзя скачать. Кинотеатр может победить только в эмоции и комфорте. Поэтому фундаментальный процесс – это смерть среднего зала. Будет два полюса. Первый – сверхэффективные малые комфортные залы на RGB-лазерах с максимальной автоматизацией и низкой себестоимостью. Второй – событийный LED-зал с оглушительным звуком и вау-эффектом. Днем этот же зал может превратиться в сверхприбыльную площадку. Вы можете включить полный свет в зале и проводить бизнес-конференцию, презентацию, форум и в любое время запустить в нем кинопоказ. Середины не будет. Зритель не станет платить деньги за «просто посмотреть фильм». Он пойдет за событием. И наша задача как технического партнера – дать кинотеатрам инструменты для создания такого события. В-третьих, наступает полная прозрачность и управляемость через софт. Если раньше кинотеатр управлялся людьми, то в будущем он будет управляться программами. TMS, который сам включает залы, системы удаленного мониторинга, предсказывающие поломку лампы или засорение фильтра до того, как это случится, ИИ-аналитика, которая подсказывает, в каком зале какой трейлер даст лучшую конверсию. Именно поэтому мы в «Топ Синема» внедрили и оказываем для наших клиентов услугу КБК – «Кинотеатр без киномеханика». Что это значит на практике: мы полностью автоматизируем мультиплекс, подключаем его к нашему центру удаленного мониторинга и берем на себя все техническое управление. Кинотеатр работает сам, а любые инциденты мы видим и устраняем удаленно, часто до того, как о них узнает персонал на месте. Мы еще в начале этого пути, но через 3–5 лет кинотеатр, где киномеханик бегает включать проекторы вручную, просто не сможет конкурировать по себестоимости с автоматизированным мультиплексом. Если резюмировать: через несколько лет выживут не те кинотеатры, у которых самый яркий проектор, а те, у кого каждый квадратный метр зала умеет зарабатывать и днем, и ночью, и на кино, и без него. Именно к этому мы и готовим наших партнеров.

Дмитрий Казуто: Как в свое время цифровой кинопоказ пришел на смену пленке, так в итоге и LED-экраны постепенно заменят проекцию и помогут кинотеатрам продолжать успешно конкурировать с домашним просмотром. Возможно, большое количество установленных LED-экранов в недалеком будущем поспособствует возрождению 3D-кинопоказа, так как 3D на LED-экранах практически не теряет в яркости. В части контента индустрия постепенно приходит к тому, что у любого событийного проекта будут специальные версии для просмотра в кинотеатрах и на других платформах, в том числе отдельные версии для различных премиальных форматов кинопоказа. Конвергенция контента в единой цифровой среде продолжится.

Фото: пресс-служба СПбМКФ