Фонд Жириновского планирует заниматься историческим кино

Об этом заявила его глава Анастасия Боцан-Харченко

Глава Фонда памяти и наследия Владимира Жириновского и дочь покойного политика Анастасия Боцан-Харченко рассказала ТАСС, что организация собирается участвовать в создании исторических фильмов.

«Памятуя о том, что «из искусств для нас важнейшим является кино», фонд планирует заниматься проектами, продуктом которых являлось бы действительно качественное кино со смыслом, которое мотивировало бы по-новому взглянуть на некоторые события нашей истории, отказаться от зашоренного, навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей», – заявила она.

По словам Боцан-Харченко, Жириновский был уверен, что в основе государственного строительства лежат русская культура, язык и наука, а их защита и популяризация являются одной из задач фонда.

Фото: официальный телеграм-канал Фонда Жириновского