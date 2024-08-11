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Режиссер «Похороните меня за плинтусом» работает над байопиком о Жириновском

Автор: БК

11 августа 2024

Об этом Сергей Снежкин рассказал на творческой встрече в рамках фестиваля «Окно в Европу»

В рамках 32-го фестиваля «Окно в Европу» состоялась творческая встреча с режиссером Сергеем Снежкиным.

На ней постановщик рассказал, что в данный момент работает над двумя проектами, и одним из них является байопик о Владимире Жириновском.

«Ко мне пришли немногочисленные оставшиеся блокадники. Они хотят, чтобы я написал сценарий про освобождение блокады Ленинграда. Я сижу и бесплатно пишу правду. Я взялся за неподъемное дело, но это мой долг. А вторая история – это сценарий про Жириновского, который я буду снимать», – заявил он.

Пока неизвестно, имел ли Снежкин ввиду уже анонсированный сериал Первого канала или же это какой-то отдельный проект.

Фото: пресс-служба фестиваля

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