В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»

Фильмом открытия стала романтическая мелодрама «Подростки. Первая любовь»

9 августа в кинотеатре «Выборг Палас» открылся 32-й фестиваль «Окно в Европу».

Церемонию открытия провели актриса Анна Савранская и президент фестиваля Сергей Урсуляк.

Символом нынешнего киносмотра стал кадр с Инной Чуриковой из фильма НАЧАЛО – в память о выдающейся актрисе и ее муже-режиссере Глебе Панфилове. Сама картина также будет продемонстрирована в рамках специального показа.

Председателем жюри конкурса игрового кино станет режиссер Владимир Котт. Ему и его коллегам – актрисам Марине Александровой и Дарье Коныжевой, драматургу Илье Тилькину, а также продюсерам Екатерине Филипповой и Марии Ушаковой – предстоит оценить десять картин. Среди них – ЗАТЕРЯННЫЕ Романа Каримова, ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ по сценарию Александра Рогожкина, ЛЕГЕНДЫ ВЕЧНЫХ СНОВ Алексея Романова и многие другие.

Фильмом открытия этого года стала лента Святослава Подгаевского ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. Романтическая мелодрама в атмосфере 90-х рассказывает о запретной любви склонного к воровству старшеклассника и дочери военного. Главные роли в картине исполнили Алексей Онежен, Александра Тихонова, Никита Кологривый, Олег Савостюк, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев и другие.

В этом году организаторы смотра также обратили внимание на сериальные проекты, выделив их в отдельную секцию «Сериальная пауза». В частности, в рамках этой программы состоится премьера первых двух серий документального проекта «Киборг», рассказывающего о людях, которые когда-то лишились руки или ноги, а теперь с помощью инновационных технологий смогли вернуться к полноценной жизни.

«Окно в Европу» продлится до 15 августа. Фильмом закрытия станет семейная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова.

Фото: кадр из фильма ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ