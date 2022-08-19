Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей

Группа компаний МТС опубликовала финансовый отчет об итогах второго квартала

Группа компаний МТС опубликовала отчет о финансовых и операционных результатах за второй квартал текущего года. Согласно опубликованным данным, во втором квартале 2022 года консолидированная выручка Группы МТС выросла на 0,7% до 127,8 млрд рублей, главным образом за счет положительного вклада Телеком, Финтех и Медиа направлений. Скорректированная OIBDA Группы составила 51,8 млрд рублей с учетом начисленных резервов в Финтех-вертикали, что отражает нестабильную макроэкономическую среду. Чистая прибыль Группы во втором квартале 2022 года составила 10,9 млрд рублей

В медиа-направлении количество пользователей OTT платформы увеличилось на 4,8% квартал к кварталу до 4,9 млн по состоянию на конец второго квартала текущего года. Общее количество абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) выросло на 3,4% по отношению к прошлому кварталу до 9,3 млн. Количество экосистемных клиентов МТС возросло до уровня 12,3 млн на конец второго квартала, что на 66% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента увеличился с 1,37 во втором квартале 2021 года до 1,55 во втором квартале текущего года.

Капитальные затраты Группы во втором квартале 2022 года сократились до 22,0 млрд рублей, что означает снижение на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Данная динамика вызвана преимущественно введенными ограничениями на закупку оборудования в 2022 году. На конец рассматриваемого квартала чистый долг Группы МТС составил 419,0 млрд рублей, средневзвешенная ставка по чистому долгу - 7.6%.

Выручка от услуг связи в России во втором квартале выросла на 4,2% по отношению к показателям прошлого года. Выручка составила 106,1 млрд руб. Основной вклад в данную сумму внесло телеком-направление, включая и мобильный, и фиксированный бизнес, а также рост услуг сервиса МТС Маркетолог. Доходы от банковских услуг продолжили рост, увеличившись на 35,5%, достигнув 15,5 млрд рублей. При этом в ритейле продажи телефонов и аксессуаров сократились на 47,4% по отношению к аналогичному кварталу прошлого года и составили 7,9 млрд руб. за квартал.

«Во втором квартале 2022 года МТС в целом адаптировалась к новым макроэкономическим условиям. Услуги связи всегда были и будут базовой потребностью человека, и нашей основной задачей остается обеспечение бесперебойной работы сетей в условиях экономических ограничений. Реализуемая МТС стратегия развития экосистемы цифровых продуктов на платформе сильного телекома доказывает свою актуальность и в новых экономических условиях. Мы отмечаем стабильный спрос на услуги связи как со стороны частных, так и корпоративных клиентов, видим продолжающийся рост популярности нашей премиальной подписки МТС Premium, запускаем новые продукты и продолжаем инвестировать в новые направления, некоторые из которых показывают двузначные темпы роста доходов. Я уверен, что наше умение и способность обеспечивать бесперебойное предоставление высококачественных услуг нашим клиентам станет основой преодоления трудностей и залогом устойчивости бизнеса в будущем», - подчеркнул президент и председатель Правления Группы МТС Вячеслав Николаев.

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