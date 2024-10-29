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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

29 октября 2024

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы» составила 23,7 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за третий квартал 2024 года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с июля по сентябрь увеличилась на 36% год к году и составила 276,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 25,1 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Книги» (сервис, ранее известный как «Букмейт»), а также «Яндекс Афиша» и продюсерский центр Плюс Студия, составила 23,7 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Отмечается, что рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» и дополнительных опций к ней, а также хорошей динамикой других категорий выручки, включая лицензионные отчисления и выручку от продажи билетов.

Число подписчиков «Плюса» достигло 36 млн, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Оборот (GMV) прямых продаж билетов на сайте и мобильном приложении «Яндекс Афиши» вырос на 45% год к году и достиг 6,2 млрд рублей. Оборот продаж билетов на сайтах партнеров, в свою очередь, вырос на 36% и достиг 2,1 млрд рублей.

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