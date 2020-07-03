В Амурской области с понедельника возобновят работу кинотеатры

В Амурской области кинотеатры смогут возобновить работу уже с 6 июля. Об этом сообщает сайт Правительства региона. Указывается, что площадки смогут работать только при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Районным и городским главам поручено организовать контроль за соблюдением этих норм.

При этом, кинотеатры в регионе заработают далеко не везде. На областном правительственном портале указано, что площадкам, расположенным в городах Благовещенск и Свободный, открываться пока нельзя. Благовещенск, напомним, является областным центром и самым крупным городом региона.

Сеть «Премьер Зал» сообщила, что готовится на следующей неделе открыть в регионе два своих кинотеатра. Залы в них заработают с 9 июля.

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03.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства Амурской области