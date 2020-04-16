Десять российских проектов попали в конкурсы фестиваля анимации в Анси

Сразу десять российских картин отобраны для участия в конкурсных программах крупнейшего в мире фестиваля анимационного кино в Анси. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации анимационного кино (ААК) России. При этом, пока не объявлены участники конкурса полнометражных картин. О них расскажут только в мае.
Сейчас в основном конкурсе короткого метра значатся отечественные ленты «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Мой галактический близнец Галактион» Саши Свирского, «Щастье» Андрея Жидкова, а также копродукция России и Китая режиссера Дмитрия Геллера «10 000 уродливых чернильных пятен». В секцию перспективной анимации попала работа «Поговорим?» Екатерины Михеевой, а в секцию молодых мастеров анимации − «Девочка-птичка» Екатерины Невоструевой и «Теплая звезда» Анны Кузиной. В конкурс студенческих работ отобраны проекты «Дирижабль неизвестного направления» Александры Галицковой и «Голый» Кирилла Хачатурова, а в программу телевизионных или созданных по заказу картин попал клип Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Ивана Дорна «Дичь».
В этом году фестиваль в Анси продет в онлайн-режиме. Вирутальным будет и сопровождающий его Международный анимационный кинорынок MIFA. Участие российский анимационных студий в нем при поддержке Министерства культуры РФ готовит Ассоциация анимационного кино.
«Мы обсуждаем участие в формате бизнес-миссий, которые в прошлом году успешно организовал и провел в Анси Московский экспортный центр, − рассказала исполнительный директор ААК Ирина Мастусова. − В частности, надеемся провести онлайн-питчинг».
По словам Мастусовой, в этом году на участие в питчинге зарегистрировались уже 22 компании, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, ААК готовит издание онлайн-каталога, который постараются разместить к началу работы рынка в Анси.
Annecy-2020 пройдет онлайн с 15 по 20 июня.
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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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