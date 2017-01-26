Фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» попал на Берлинский кинофестиваль

Новый кинопроект режиссера ЖАRЫ и ЛЮБВИ С АКЦЕНТОМ Резо Гигинеишвили примет участие в престижной официальной программе 67-го Берлинского кинофестиваля Panorama. Его лента ЗАЛОЖНИКИ расскажет о реальных событиях – о захвате самолета рейса «Тбилиси – Ленинград». «Самолет Ту-134 в ноябре 1983 года попыталась захватить группа молодых людей, которые в основном были детьми высокопоставленных родителей», – так описывал свой фильм режиссер летом 2016 года на очной защите авторских проектов, претендовавших на получение финансовой поддержки от Министерства культуры РФ. По словам Гигинеишвили, сюжет ленты сосредоточен на отношениях молодых людей и их родителей, которые «проснулись и обнаружили, что их дети угнали самолет».

Главные роли в фильме исполняют Надежда Михалкова, Мераб Нинидзе, Тинатин Далакишвили и другие. Оператором ленты стал Владислав Опельянц, композитором – Гия Канчели.

ЗАЛОЖНИКИ – единственный российский русскоязычный проект, участвующий в спецпрограмме Panorama Special на Берлинале этого года. В создании этой ленты также принимали участие продюсеры и кинематографисты из Грузии и Польшы. Еще одним полнометражным художественным кинопроектом с частичным российским участием в Берлине в этом году станет сербский фильм РЕКВИЕМ ДЛЯ МИССИС ДЖЕЙ, со-продюсером которого вытупил Александр Роднянский.

26.01.2017 Автор: Артур Чачелов