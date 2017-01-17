На Берлинском кинофестивале покажут четыре проекта из России

Будущий Берлинский кинофестиваль, который начнется в столице Германии 9 февраля, снова не обойдется без российского кино, правда на этот раз, судя по всему, в его программах не будут принимать участие полнометражные художественные фильмы из нашей страны. Пока информации о показах таких картин в рамках фестиваля нет, чего не скажешь о документальном кино.

В спецпрограмме Берлинале NATIVe, которая будет посвящена кинематографу, созданному представителями коренного населения крайнего Севера, Россию будут представлять сразу четыре проекта. Это документальные фильмы 24 СНЕГА Михаила Барынина, БОГ ДЖОХОГОЙ Сергея Потапова и КНИГА ТУНДРЫ. ПОВЕСТЬ О ВУКВУКАЕ – МАЛЕНЬКОМ КАМНЕ Алексея Вахрушева, а также короткометражка Прокопия Ноговицына «Мальчик и озеро».

Межднародный Берлинский кинофестиваль в этом году пройдет в период с 9 по 18 февраля. Списки участников его спецпрограмм до конца еще не сформированы, так что у художественных фильмов из России еще есть шанс оказаться в одном и них.

17.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости