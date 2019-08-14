CBS и Viacom договорились о слиянии

На американском рынке завершается еще одна долгая история по слиянию и поглощению. После многоэтапных переговоров корпорация CBS Corp. достигла соглашения о приобретении корпорации Viacom. У этих компаний единый владелец − миллиардер Самнер Редстоун, и с 2000 года они были единым целым. Однако в 2006 году компании были разделены на две отдельные корпорации и начали пытаться объединиться снова лишь в последние два года в ответ на начавшиеся процессы глобальных слияний и поглощений (Disney и Fox) и роста влияния Netflix и Amazon.

Новая компания будет называться ViacomCBS Inc. Сделка будет проведена безденежно, посредством операций с ценными бумагами. Viacom оценили в пределах текущей рыночной капитализации − в $11,7 млрд. Это означает, что премия за приобретение уже была отражена в цене акций Viacom, которые активно росли последние нескольких месяцев на волне спекуляций и информации о неминуемом слиянии с CBS. За каждую акцию Viacom акционеры корпорации получат по 0,59625 акций CBS Corp.

CBS и Viacom объявили о соглашении во вторник после двух дней интенсивных переговоров. На последнем круге в них принимали участие советы директоров обеих компаний. Стороны пришли к соглашению и договорились о том, как распределятся управленческие функции. Генеральный директор Viacom Боб Бэкиш возглавит объединенное предприятие в качестве президента и генерального директора. Джо Янниелло, президент и исполняющий обязанности генерального директора CBS, станет председателем и исполнительным директором CBS. При этом он потеряет контроль над премиум-каналом Showtime и издательством Simon & Schuster. Руководитель Showtime Дэвид Невинс и глава Simon & Schuster Кэролайн Рейди будут подчиняться непосредственно Бэкишу. Шэри Редстоун, дочь Самнера Редстоуна, инициировавшая объединение, станет председателем совета директоров ViacomCBS. Совет директоров будет сотоять из шести членов от CBS, четырех представителей Viacom, Бэкиша, Шэри Редстоун и одного представителя корпорации National Amusements.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу года. Объединение поможет обеим сторонам в ближайшие два года сэкономить до $ 500 млн за счет устранения дублирующих друг друга корпоративных операций и других инициатив. Выручка объединенной компании составит около $28 млрд.

Новая сделка объединит телевизионные бренды Viacom, включая MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET и VH1, и Paramount Pictures с вещательной сетью CBS, телевизионными студиями CBS, CBS Interactive (онлайн-платформу CBS All Access), каналы Showtime, Pop и 50% доли CBS в телесети CW (остальные 50% принадлежат Warner Bros.), 28 местных телеканалов CBS и издательство Simon & Schuster.

Новая корпорация станет одним из лидеров по количеству имеющегося и производимого контента. За последний год две объединившиеся компании в совокупности потратили на производство $13 млрд, что сопоставимо с затратами Netflix. Речь идет о контенте американских платформ CBS, канале Showtime, кабельных и международных каналах Viacom и Paramount Pictures. В последние годы обе корпорации стремились расширить свое присутствие за пределами США: Viacom купил Channel 5 в Великобритании и медиакорпорацию Telefe в Аргентине, а CBS − австралийскую сеть Channel 10. Кроме того, ходят слухи, что CBS уже ведет переговоры с Lionsgate о приобретении кабельной группы премиум-класса Starz и, возможно, захочет приобрести всю Lionsgate и корпорацию Discovery.

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14.08.2019 Автор: Артур Чачелов