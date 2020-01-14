Председателем жюри 73-го Каннского фестиваля стал Спайк Ли

Режиссер ЧЕРНОГО КЛАНОВЦА Спайк Ли возглавит жюри предстоящего Каннского фестиваля, который по традиции пройдет в мае. Полный состав жюри будет объявлен в апреле.

Спайк Ли является одним из самых признанных афроамериканских режиссеров мирового кино. Его картины неоднократно участвовали как в Каннском, так и Венецианском и Берлинском кинофестивалях. Его режиссерский дебют, картина ЕЙ НУЖНО ЭТО ПОЗАРЕЗ, был награжден призом молодежного жюри в каннском «Двухнедельнике режиссеров». Последний раз он приезжал на набережную Круазетт в позапрошлом году, когда его сатирическая картина ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ получила Гран-при и приз экуменического жюри.

При этом Спайк Ли, всегда занимавший активную политическую позицию, славится тем, что нередко делает резкие заявления на общественно важные темы. В частности, в свой последний приезд в Канны он публично раскритиковал президента Дональда Трампа в связи с трагическими событиями в городке Шарлотсвилль, в штате Вирджиния, произошедшими в 2017 году.

Впрочем, на приглашение Каннского фестиваля он отреагировал максимально благодушно, признав, что очень удивлен и горд одновременно.

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14.01.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR