Один из российских регионов разрешил кинотеатрам возобновить работу

Чукотка стала первым российским регионом, в котором, несмотря на эпидемию коронавируса, разрешили работу кинотеатров. Организации кинопоказа смогут вернутся к работе, несмотря на то, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 апреля. Кроме того, на Чукотке, как и по всей стране, сейчас введен режим жесткой самоизоляции. Он продлится до 14 апреля, затем, его, возможно, отменят вовсе. Сейчас наблюдается его послабление. Это объясняется тем, что в регионе не заригистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Один человек с подозрением на него сейчас находится в самоизоляции.

Чукотские кинотеатры смогут возобновить работу на особых условиях. Они будут обязаны обеспечивать дистанцию между посетителями не менее 1,5 метров. После обслуживания клиентов придется делать перерывы на уборку и дезинфекцию со сменой средств индивидуальной защиты персонала. Впрочем, в нынешних условиях площадки вряд ли смогут привлечь много посетителей − новые фильмы в российский прокат не выходят уже две недели.

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10.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт администрации Чукотки