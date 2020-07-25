«Довод» все еще может выйти в прокат в августе

Европейский релиз фильма ДОВОД все-таки может состояться в августе. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на информацию источников. Издание пишет, что студия Warner Bros. проинформировала партнеров в Испании, Франции и Великобритании о том, что рассматривает 26−28 августа в качестве дат для выпуска ленты Кристофера Нолана на этих рынках. То есть студия узнавала у партнеров, возможен ли релиз в обозначенные сроки.

В понедельник, 20 июля, когда стало известно, что ДОВОД не сможет выйти в американский прокат в середине августа, как было задумано ранее, из уст главы студии Warner Bros. Тоби Эммериха прозвучали слова о том, что отныне компания рассматривает разные варианты работы этой картиной, и что ей придется отказаться от одновременного выпуска фильма на всех рынках сразу. Официальной даты выхода ДОВОДА в США по-прежнему нет, в уме многие держат 11 сентября, на котором сейчас нет вообще ни одного релиза. В этом свете, выпуск фильма в Европе за две недели до предполагаемой американской даты выглядит вполне логичным и относительно безопасным в плане контроля за активностью пиратов. С Европой Warner спешит еще и потому, что многие ожидают прихода туда второй волны заболеваемости, что повлечет за собой очередное массовое закрытие кинотеатров на важнейших для кассы рынках.

Пока радуют Warner Bros. и новости из Азии: в Китае кинотеатры начинают постепенно открываться (правда, ДОВОД там выйти не может из-за своего хронометража, превышающего два часа), а в Южной Корее с успехом стартовал блокбастер ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ, собравший за первый уикенд $20,8 млн. Фактически это значит, что этот рынок способен принести ДОВОДУ деньги, на которые рассчитывают продюсеры.

Россия в сообщениях Variety не упоминается. Компания «Каро Премьер» вообще пока не снимала ДОВОД с ранее заявленной даты 13 августа. При этом даты 26-28 августа, названные для предполагаемого европейского релиза фильма как возможные, для нашей страны проблематичны ввиду присутствия на этом уикенде сразу двух крупных локальных проектов − ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ и ЦОЯ. Возможно, в нашем случае приемлемыми для ДОВОДА могли бы стать уикенды 3 или 10 сентября, которые на днях освободили ранее заявленные голливудские мэйджорские проекты ТИХОЕ МЕСТО 2 и ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА.

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25.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety