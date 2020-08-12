«Довод» снова поменял дату выхода в России

Российский релиз фильма ДОВОД снова перенесен. Однако на этот раз, это хорошая новость для поклонников творчества режиссера Кристофера Нолана. ДОВОД перебрался на уикенд 3 сентября, то есть его выпустят на неделю раньше, чем намеревались до этого. Таким образом, лента стала ближе к мировой дате выхода. Напомним, что на большинстве европейских территорий картина запланирована к выходу на уикенде 27-30 августа.

Перенос ДОВОДА − новость, которая не обрадует создателей российского фантастического экшна ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. Лента Кристофера Нолана встает на второй уикенд этой отечественной картины и потенциально претендует на то, чтобы забрать себе лучшие вечерние сеансы. Кроме того, на уикенде также заявлен еще один голливудский блокбастер − фэнтези Disney МУЛАН − и он тоже будет претендовать на широкую роспись и самые удобные сеансы.

Это уже пятый перенос фильма ДОВОД в России. Изначально картина была заявлена на 17 июля, однако вскоре была отодвинута на 31 июля. Затем довод встал на уикенд 13 августа, откуда спустя время переместился на 10 сентября. Новая дата, уикенд 3 сентября, будем надеяться, считается окончательной.

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12.08.2020 Автор: Артур Чачелов