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Warner Bros. подтвердила релиз «Довода» в Европе раньше, чем в США

По предварительным данным, в России лента выйдет 10 сентября

Лента Кристофера Нолана ДОВОД выйдет в Европе раньше, чем в США. На основных западных рынках релиз произойдет в конце августа-начале сентября. Франция, Испания, Германия, Великобритания и другие крупные территории получат картину на уикенде 26 августа. В этот же период фильм увидят зрители Украины. Американцы же смогут увидеть картину только 2 августа, да и то не во всех городах, а только там, где кинотеатры будут открыты. 

В раннем сообщении, которое приводит издание Variety, говорилось, что в числе остальных 26 августа ДОВОД будет показан и в кинотеатрах России. Эта информация не была официально подтверждена или опровергнута российским дистрибьютором фильма, компанией «Каро Премьер». В официальном пресс-релизе Warner Bros. позже появилась информация о том, что в России, Казахстане и странах СНГ (кроме Украины) ДОВОД выйдет на уикенде 10 сентября. Мы ждем подтверждения этого сообщения от «Каро Премьер».

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27.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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