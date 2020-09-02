Предпродажи билетов на «Довод» достигли 11 млн рублей

Сумма предварительных продаж билетов на сеансы фильма ДОВОД в России достигла 11 млн рублей. Таковы были данные системы ЕАИС к утру 2 сентября, за сутки до выпуска картины в прокат. Это рекордный показатель для релизов постковидной эпохи, значительно превышающий цифры предпродаж релизов, вышедших после возобновления проката летом. При этом, несмотря на то, что в России открыты далеко не все имеющиеся кинотеатры, уже сейчас это рекордные показатели среди всех фильмов режиссера Кристофера Нолана, выходивших в отечественный прокат. На его предыдущую работу − фильм ДЮНКЕРК − предпродажи, по данным ЕАИС, составили 5,2 млн рублей.

Рекордсменом по уровню предпродаж в прокате 2020 года остается российский фильм ЛЕД 2. До выхода фильма в прокат 14 февраля на его сеансы было продано билетов на сумму 75 млн рублей. Помимо прочего, это лучшие показатели среди всех российских фильмов за всю историю.

ДОВОД выходит в кинотеатрах 3 сентября. В свой первый уикенд лента может собрать до 100 млн рублей. Интересно, что больше половины суммы предпродаж приходится на сеансы в первый день проката (~6,4 млн рублей). 98% заранее проданных билетов приходится на сеансы первого уикенда.

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02.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС