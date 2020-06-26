Warner Bros. снова перенесла релиз «Довода»

ДОВОД Кристофера Нолана снова переезжает. Студия Warner Bros. решила перенести старт релиза в США на 12 августа 2020 года. Решение связано с ухудшением эпидемиологического состояния дел в стране из-за которого велик риск того, что значительная часть кинотеатров, в том числе в важных для проката регионах Нью-Йорк и Лос-Анджелес, не откроются.

Вместе с ДОВОДОМ дату выхода сменила ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984. Лента перебралась на 2 октября.

В связи с переездом ДОВОДА все более реальными кажутся слухи о том, что проект МУЛАН от студии Disney тоже сменит дату релиза. Сейчас картина стоит на 24 июля, но из-за неспокойной эпидемиологической обстановки и невозможности выпустить фильм в Китае, велик шанс, что и этот релиз переедет.

Российский прокатчик ДОВОДА новую дату выпуска фильма пока не подтвердил.

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26.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline