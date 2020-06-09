Amazon Prime купил права на показ российского мультсериала «Дракоша Тоша»

Американская платформа онлайн-видео Amazon Prime приобрела права на показ первого сезона российского мультсериала «Дракоша Тоша», снятого по рассказам известного писателя Олега Роя. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Той Рой Медиа». Видеоконтент уже доступен в онлайн-кинотеатре на территории США и Канады.

«Мы несказанно рады сильному старту на североамериканском рынке, − отметил коммерческий директор «Той Рой Медиа» Евгений Венковский. − Как международная история проект «Дракоша Тоша» задумывался, прежде всего, для Азии, где драконы и панды нативны для аудитории маленьких зрителей. Однако мультсериал вызывает большой интерес и у американских вещателей. Помимо Amazon Prime, летом мы также планируем стартовать на платформах Tubi, принадлежащей 20th Century Fox, и Pluto, которой владеет Viacom».

По сюжету мультсериала малыши панды Няша и Яша живут в уютном домике посреди леса и познают окружающий мир. У них есть друзья − дракончики. Настоящий − Тоша и дракон-робот нового поколения Дуся. Они главные воспитатели малышей, а у Тоши есть еще и волшебные пузыри, в которых друзья отправляются в удивительные миры. Мультфильм рассчитан на детей от года до семи лет и содержит воспитательный посыл, развивает эмоциональный интеллект. Главные герои учат детей познавать себя и окружающий мир, быть терпеливыми, строить гармоничные отношения с родителями и сверстниками, логически и позитивно мыслить, храбро и мирно выходить из конфликтных ситуаций, а главное, верить в чудеса.

Первый сезон мультсериала «Дракоша Тоша» состоит из 26 серий. Всего снято 2 сезона детского сериала. В России он транслируется на крупнейших телеканалах − «Мульт», «Карусель» и других, а также в онлайн-кинотеатрах IVI, Megogo, Okko, Wink, Megaton TV. В ближайшее время будет доступен на платформе tvzavr. Работа над третьим сезоном мультсериала «Дракоша Тоша» уже началась: автором сценария стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над «Черепашками Ниндзя», «Черным плащём» и «Мишками Гамми».

«Дракоша Тоша» является обладателем серебряной кнопки на YouTube в России за быстрое достижение аудитории. На сегодняшний день аудитория мультсериала в месяц на YouTube составляет более 20 млн.

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов