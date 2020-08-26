Сериал «Дракоша Тоша» выйдет на платформах США, Индии и Китая

Компания «Той Рой Медиа» объявила о планах по продвижению мультсериала «Дракоша Тоша» на зарубежном рынке. Компания сосредоточится на США, Индии и Китае для масштабирования проекта. «Дракоша Тоша» вышел в США на платформе TUBI Fox Corporation. Также в ближайшее время состоится выход сериала на техасской платформе CGMtv, а в Индии – на платформе Heeroz на языке панджаби.

«Североамериканский рынок контента – самый высокомаржинальный. К началу 2021 года мы будем там на семи платформах. И это только начало, – заявляет коммерческий директор Той Рой Медиа Евгений Венковский. – Язык панджаби занимает седьмое место по числу носителей в Индии (более 57 млн) и является родным для 92 млн жителей Пакистана. Таким образом, с «Дракошей Тошей» сможет познакомиться население Южной Азии, превышающее по численности россиян».

Ранее «Той Рой Медиа» объявила, что мультсериал «Дракоша Тоша» вышел на рынок Тайваня и компания начала сотрудничество с тайваньской Wave Entertainment Co.Ltd. - B.Happy Corporation.

Мультсериал «Дракоша «Тоша» создан для детей от 0 до 5 лет в вертикальном формате. Автором идеи стал известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло 2 сезона – 52 серии. Сериал показывают на Amazon Prime, телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Также проект стал одним из самых популярных и востребованных мультсериалов в онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, TVZavr. Общее число месячной аудитории на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Сейчас идет работа над третьим сезоном, автором сценария которого стал американский сценарист Майкл Маурер, работавший над «Черепашками Ниндзя», «Черным плащём» и «Мишками Гамми».

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26.08.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Той Рой Медиа