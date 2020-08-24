Олег Рой расширит вселенную проекта «Дракоша Тоша»

Писатель Олег Рой объявил о том, что намерен развивать литературную вселенную проекта «Дракоша Тоша», превращая ее в полноценную франшизу. Проект будет расширен еще на девять историй. Каждую из них Рой намерен экранизировать.
Помимо книг, «Дракоша Тоша» − еще и популярный мультсериал, в котором снято два сезона − в общей сложности 52 серии. Работа над третьим сезоном уже ведется, его автором сценария стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер.
«В мировом рынке анимации очень мало качественных идей для полноценной шикарной франшизы, − говорит писатель. − «Дракоша Тоша обладает всеми качествами успешного проекта. Самое главное для таких проектов − это правильные инвестиции и правильное место. Подобные проекты могут при минимальном вложении принести сумасшедшую прибыль».
Цикл «Дракоша Тоша. Перезагрузка» будет состоять из множества «миров». Он включает девять сезонов увлекательных историй: «Приключения Дракоши Тоши и принцессы Гороши», «Космические приключения Дракоши Тоши и его друзей», «Морские приключения Дракоши Тоши и его друзей», «Подземные приключения Дракоши Тоши и его друзей», «Приключения Дракоши Тоши и его друзей в Счастливом городе», «Загородные приключения Дракоши Тоши и его друзей», «Приключения Дракоши Тоши и его друзей в будущем» и «Путешествия Дракоши Тоши и его друзей на качелях времени».
Мультсериал «Дракоша Тоша» транслируют на телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. «Дракоша Тоша» также доступен на платформе Amazon Prime и в российских онлайн-кинотеатрах IVI, Okko, Wink, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на «YouTube Россия» за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей.
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