«Той Рой Медиа» объявила о партнерстве с «Кидбургом» и парком «Фили»

Компания «Той Рой Медиа» объявила о стратегическом партнерстве с детским городом профессий «Кидбург» и парком культуры и отдыха «Фили». В рамках сотрудничества компания совместно с популярным писателем Олегом Роем при поддержке интернет-кинотеатра tvzavr и «Детского радио» будет продвигать мультсериал «Дракоша Тоша» в Кидбурге и на территории парка в Москве. Совместно с ГАУК г. Москва ПКиО «Фили» «Той Рой Медиа» организовала в парке детский праздник «Дракошные выходные». В парке Фили состоялась первая встреча и фотосессия с героями мультсериала - Дракошей, Яшей и Няшей. Дети получили памятные подарки от Origami и «Мылоша», также детишек порадовали раскраски с автографом «Дракоши Тоши». В дальнейшем в парке запланированы показы популярного одноименного мультсериала.

Также 26 сентября состоится первый праздник для детей в Кидбурге «Белая дача». Для юных гостей будет организован просмотр мультсериала. Специальный гость праздника - писатель и создатель вселенной «Тоши» Олег Рой. Дети отправятся на поиск сенсаций в детский город профессий. Их встретят герои популярного мультсериала, которые приготовили множество сюрпризов для детей. Это занимательные мастер-классы, спектакль «Мешок со сказками», шоу мыльных пузырей и бумажная дискотека. Все участники мероприятия получат памятные подарки. Олег Рой и издательство «Эксмо» преподнесут детям в подарок книги «Дракоша Тоша» с автографом писателя.

Мультсериал «Дракоша «Тоша» для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи - известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона - 52 серии. Его транслируют на Amazon prime, телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Также "Дракоша Тоша" занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей. Отметим, что идёт работа над третьим сезоном мультсериала «Дракоша Тоша», автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер, работавший над «Черепашками Ниндзя», «Чёрным плащём» и «Мишками Гамми», на которых выросло нынешнее поколение. Кроме этого, автор сериала Олег Рой недавно объявил о запуске новой литературной Вселенной «Дракоша Тоша. Перезагрузка», состоящей из множества миров. Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

25.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Той Рой Медиа