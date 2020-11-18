Мультсериал «Дракоша Тоша» адаптировали для зрителей с нарушением слуха

Авторы популярного мультсериала «Дракоша Тоша», cозданного по произведению Олега Роя, запустили первый в России проект для слабослышащих детей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Той Рой Медиа». Теперь анимационный сериал стал доступен для зрителей с нарушением слуха в сурдопереводе. Контент будет распространяться в онлайн-кинотеатрах и в школах-интернатах.

В проекте, который был реализован при поддержке ювелирного бренда Cappulo, приняли участие популярные звезды Алла Довлатова, Катя Лель и Анатолий Цой.

Первыми проделанную работу оценили юные зрители Грязовецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ по слуху. Ребята встретились с главным героем мультсериала − Дракошей Тошей, а также просмотрели мультфильмы в сурдопереводе. Автор проекта писатель Олег Рой передал в подарок книги, а ювелирный бренд Cappulo презентовал настольный футбол, конструкторы Lego и развивающие игры. Так же дети получили в подарок материалы для творчества и рисования, пазлы, наборы мыловарения и мягкие игрушки.

Мультсериал «Дракоша «Тоша» создан в вертикальном формате для детей от 0 до 7 лет Автор идеи − известный писатель Олег Рой. На данный момент у проекта вышло уже 2 сезона − 52 серии. Сериал можно найти на телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Он доступен в российских онлайн-кинотеатрах ivi, Okko, tvzavr, а также на Amazon Prime. Проект стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.

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18.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Той Рой Медиа